Im Sommer 2021 startet auf Sat.1 eine neue Datingshow: Bei “Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich” bekommen die Single-Frauen Unterstützung von ihrem schwulen besten Freund bei der Suche nach dem perfekten Mann.

Einen genauen Starttermin für die Datingshow gibt es noch nicht.

Schwuler Freund hilft bei der Suche nach dem perfekten

Wer weiß am besten, wer zu mir passt? Natürlich mein schwuler bester Freund. Das glauben zumindest die Macher der neuen Sat.1-Datingshow “Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich”. Acht Single-Frauen werden im Sommer gemeinsam mit ihrem besten schwulen Freund auf die Suche nach der wahren Liebe gehen. In einer Villa in Teneriffa werden sie auf potenzielle Kandidaten treffen, sie daten und sich natürlich mit ihrem besten Freund besprechen. Wer wird am Ende die wahre Liebe finden? Und welcher BFF kann mit seinen Ratschlägen am besten punkten? Einen genauen Starttermin für die neue Datingshow gibt es noch nicht. Doch so viel ist fix: Sie soll im Sommer 2021 zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt werden.

So läuft die neue Sat.1-Datingshow ab

Neben dem Dating und den Absprachen mit dem besten Freund, wartet aber noch eine weitere Herausforderung auf die Duos. Denn alle Kandidaten können am Ende jeder Folge ein Team aus der Show werfen. Der Gewinnerin von “Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich” winkt am Ende die große Liebe. Auf ihren schwulen besten Freund wartet eine Siegesprämie von 50.000 Euro. Welches Duo entpuppt sich als echtes Dreamteam? Und welcher schwule beste Freund kennt seine Single-BFF am besten? Wir sind schon gespannt!