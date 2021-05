Ab 25. Mai laufen die ersten Folgen der lesbischen Datingshow “Princess Charming” auf TVNOW. Jetzt stehen endlich die 20 Frauen fest, die um das Herz von Irina Schlauch kämpfen.

Das sind die 20 Kandidatinnen, die das Herz der “Princess Charming” erobern wollen:

Das ist die erste “Princess Charming”

Nachdem “Prince Charming” bereits große Erfolge auf RTL feiern konnte, hat der Sender bereits eine neue Staffel mit einer homosexuellen Frau angekündigt. Und jetzt steht auch endlich fest, wer die erste “Princess Charming” sein wird. Die Rechtsanwältin Irina Schlauch wird in der Dating-Show ihre Traumfrau suchen. “Ich bin Single und 30, es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt”, sagt sie gegenüber RTL. Sie hofft auf ein schönes Abenteuer und natürlich auf die wahre Liebe. Besonders wichtig sind der 30-Jährigen Charakter, Selbstbewusstsein und vor allem Humor. Jetzt stehen die 20 Kandidatinnen für die lesbische Dating-Show fest.

Anja

Die 30-jährige Anja wird um das Herz der “Princess Charming” kämpfen. Sie will sie vor allem mit ihrem Lachen um den Verstand bringen und hofft ihre wahre Liebe zu finden. “Ich finde es gut, dass es jetzt endlich eine lesbische Dating-Show gibt”, sagt Anja. Deshalb möchte sie hier auch ihr Glück versuchen.

Bild: TVNOW / René Lohse

Bine

Die 33-Jährige liebt tanzen und kochen. Und genau damit will sie auch überzeugen. “Mit meinem Hüftschwung und meinem selbstgemachten Tiramisu bringe ich alle um den Verstand“, sagt die Berlinerin. Bisher war Liebe für Bine noch “ein Rätsel”. Das will sie jetzt aber ändern.

Bild: TVNOW / René Lohse

Britta

Für die 26-Jährige ist Liebe die schönste Sache der Welt – Zumindest dann, wenn sie erwidert wird. Sie hofft bei “Princess Charming” ihrer Traumfrau zu begegnen. Sie ist immer für einen Spaß zu haben und will vor allem mit ihren Kochkünsten ihr Gegenüber um den Verstand bringen.

Bild: TVNOW / René Lohse

Elsa

Die 22-Jährige lebt derzeit in Berlin und liebt Donuts über alles. Ihre Flirt-Strategie bei “Princess Charming”: Ihre Augen. “Mit meinen Blicken kann ich Frauen um den Verstand bringen“, sagt die Berlinerin. Ob das auch in der Show gelingen wird?

Bild: TVNOW / René Lohse

Gea

Die 28-Jährige ist unglaublich selbstbewusst und liebt das Abenteuer. Genau damit möchte sie auch bei “Princess Charming” überzeugen und alle um den Finger wickelt. Fun-Fact: Die Berlinerin hat zwei Katzen und eine Hund und schläft mit ihnen allen in einem Bett.

Bild: TVNOW / René Lohse

Iry

Mit der 27-Jährigen wird es sicherlich niemals langweilig. “Mit meiner lockeren und fröhlichen Art bringe ich alle um den Verstand. Ich habe viele Facetten“, sagt die Kölnerin. Iry ist immer aufgeweckt und sehr spirituell. Ob sie mit ihren vielen Facetten die “Princess Charming” für sich gewinnen kann?

Bild: TVNOW / René Lohse

Jana

Die 26-Jährige ist unglaublich aufgeweckt und freundlich. Aber womit will sie die “Princess Charming” für sich gewinnen? “Damit, dass ich sehr einfühlsam bin. Ich verurteile Menschen nicht – Ich denke, dass dies ein Punkt ist, sich in mich zu verlieben”, sagt Jana.

Bild: TVNOW / René Lohse

Johanna

Die 26-Jährige ist eine echte Romantikerin. Auf die Frage, wie sie andere um den Verstand bringen möchte, antwortet Johanna: “Liebesgedichte rezitieren, mit einem festen Blick in die Augen, schöne Sachen ins Ohr flüstern oder einfach Schlafmangel”. Sie freut sich schon auf das Abenteuer “Princess Charming” und hofft ihre wahre Liebe in der Show zu finden.

Bild: TVNOW / René Lohse

Kati

Die 29-Jährige liebt es ihre eigenen Gedichte zu schreiben und hofft auch damit das Herz der “Princess Charming” zu erobern. Außerdem will sie mit ihren süßen Grübchen überzeugen. Sie ist ein echter Spaßvogel und “lacht am lautesten, wenn kein anderer lacht”.

Bild: TVNOW / René Lohse

Lia

Die 30-Jährige freut sich endlich über eine lesbische Datingshow. Mit ihrem Charme und ihrer fröhlichen Art will sie alle um den Verstand bringen. Die Berlinerin hofft, bei “Princess Charming” ihre wahre Liebe zu finden. Und übrigens: Zum Einschlafen hört sie gerne Bibi Blocksberg Hörbücher.

Bild: TVNOW / René Lohse

Lou

Die 21-Jährige will ihr Leben in vollen Zügen genießen und im Moment leben. Sie bezeichnet sich selbst als sehr offen und liebenswert und möchte mit genau diesen Eigenschaften die “Princess Charming” von sich überzeugen. “Ich hoffe natürlich, hier meine große Liebe zu finden”, sagt Lou.

Bild: TVNOW / René Lohse

Miri

Das Lebensmotto der 28-Jährigen: “Less gender roles – more cinnamon roles”. Miri ist lustig und aufgedreht hat aber auch eine wilde Seite. “Wenn mir eine Frau wirklich gefällt, erobere ich sie mit meinem Charme”, sagt sie.

Bild: TVNOW / René Lohse

Niki

Wie Niki die “Princess Charming” für sich gewinnen will? “Mit meinem Sinn für Humor, meinen Burgern und meiner aufmerksamen Art“, antwortet die 27-Jährige. Ob ihr das gelingen wird? Wahre Liebe ist für die Berlinerin, wenn man mit seinem Partner das letzte Stück Pizza teilt.

Bild: TVNOW / René Lohse

Sandra

Ihren Blick liebt Sandra besonders an sich. “Oft verlieren sich Frauen in meinen blauen Augen – vor allem, wenn sie durch die Sonne erhellt werden. Und in mir brennt ein helles Licht, womit ich jede Frau erhelle“, sagt die 31-Jährige. Allerdings kennt sie auch ihre größte Schwäche: Unpünktlichkeit.

Bild: TVNOW / René Lohse

Sarina

Die 27-Jährige freut sich auf das Abenteuer “Princess Charming”. “Mit Intelligenz und Empathie werde ich alle um den Verstand bringen”, sagt Sarina. Bei der Show will sie vor allem eines zeigen: “Wir sind auch nur normale Menschen und keine ‘Mannsweiber’ oder ‘Sexobjekte'”.

Bild: TVNOW / René Lohse

Saskia

Die 25-Jährige ist immer gut gelaunt. “Mit meiner lockeren, schlagfertigen und aufmerksamen Art“, antwortet die Berlinerin auf die Frage, womit sie andere um den Verstand bringt. Fun-Fact: Sie tatsächlich für jeden Anlass unterschiedliche Paar Socken.

Bild: TVNOW / René Lohse

Sonja

Die 30-Jährige hat sich für “Princess Charming” beworben, weil sie findet, dass “Frauen mal die Chance haben sollten, sich zu zeigen und die Frau fürs Leben im TV zu finden“. Die Salzburgerin will vor allem mit Verständnis bei ihrer Herzensdame punkten.

Bild: TVNOW / René Lohse

Tabi

Die 26-Jährige ist immer gut drauf und hasst Drama. Bei “Princess Charming” will sie ihre Herzensdame vor allem mit ihrem Gesamtpaket um den Verstand bringen. Außerdem hat Tabi eine unglaubliche Strategie gegen ihre Angst vor Spinnen. “Ich gebe ihnen Namen, damit ich sie nicht mehr gruselig finde”.

Bild: TVNOW / René Lohse

Ulle

Ulle weiß ganz genau was sie will. “Ich verdrehe Frauen mit meiner Erscheinung und meinem Charakter den Kopf“, sagt die 28-Jährige. Sie lebt für den Moment und hofft bei “Princess Charming” die wahre Liebe zu finden.

Bild: TVNOW / René Lohse

Wiki

Humor und Direktheit – Damit will die 27-Jährige die “Princess Charming” um den Verstand bringen. Sie will in der Show ihre wahre Liebe finden und ist bereit dafür auch einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ob sie das Herz der begehrten Junggesellin erobern kann?