Ab Frühjahr 2021 läuft das erste Dating-Format mit einer homosexuellen Frau auf RTL. Jetzt steht die erste “Princess Charming” fest: Die 30-jährige Irina Schlauch freut sich schon ihre wahre Liebe zu finden.

Den genauen Starttermin hat der Sender noch nicht veröffentlicht.

Das ist die erste “Princess Charming”

Nachdem “Prince Charming” bereits große Erfolge auf RTL feiern konnte, hat der Sender bereits eine neue Staffel mit einer homosexuellen Frau angekündigt. Und jetzt steht auch endlich fest, wer die erste “Princess Charming” sein wird. Die Rechtsanwältin Irina Schlauch wird in der Dating-Show ihre Traumfrau suchen. “Ich bin Single und 30, es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt”, sagt sie gegenüber RTL. Sie hofft auf ein schönes Abenteuer und natürlich auf die wahre Liebe. Besonders wichtig sind der 30-Jährigen Charakter, Selbstbewusstsein und vor allem Humor

Bild: TVNOW / René Lohse

Mit 23 Jahren hat sich Irina Schlauch geoutet. “Ich bin sehr tolerant erzogen worden, insofern wusste ich, dass das für meine Familie kein Thema sein wird. Dafür bin ich sehr dankbar”, sagt sie. Deshalb hat sie auch heute noch ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie. Vor ihrem Outing hatte sie eine Beziehung mit einem Mann. Danach folgten aber nur noch Frauen, wie sie gegenüber RTL erzählt. Doch leider wollte es nicht so ganz funktionieren. Deshalb hofft sie ab Frühjahr 2021 bei “Princess Charming” ihre Traumfrau zu finden.

Das neue Dating-Format im Frühjahr 2021

Aber wie läuft das neue Dating-Format eigentlich ab? Insgesamt 20 Single-Frauen hoffen darauf, das Herz von “Princess Charming” zu erobern. Wie bei “Prince Charming” wird es auch in dem neuen Format Einzel- und Gruppen-Dates geben, bei denen “Princess Charming” dann die Chance hat, ihre potenziellen Love Interests kennenzulernen und auf Tuchfühlung zu gehen. “Die größte Herausforderung wird sein, alle Frauen in kurzer Zeit kennenzulernen und auch den Frauen die Chance zu geben, mich kennenzulernen”, sagt Irina Schlauch. Bei der Happy Hour haben die Singles noch einmal die Möglichkeit, sich bei der Princess in Stellung zu bringen, bevor am Ende einer jeden Folge eine Entscheidung ansteht. Im Finale zittern schließlich zwei Singles darum, wer von ihnen die bessere Hälfte von “Princess Charming” werden wird.

