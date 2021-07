Am Wochenende haben sich Gwen Stefani und Blake Shelton auf der Ranch des Sängers das Ja-Wort gegeben. Jetzt postete das frisch vermählte Paar erstmals Hochzeitsbilder auf Instagram und begeistert die Fans mit seinen Outfits.

Zahlreiche Stars gratulierten dem Paar zur Hochzeit.

Erste Hochzeitsbilder auf Instagram

Darauf haben wir alle gewartet. Am Montag (5. Juli) sind erste Informationen durchgesickert, dass Gwen Stefani und Blake Shelton am Wochenende vor den Traualtar getreten sind. Jetzt postete das frisch vermählte Paar erste Bilder der Traumhochzeit auf Instagram.

Während es der Bräutigam es mit einer Jeans eher locker hielt, strahlte die 51-Jährige in einem pompösen Kleid von Vera Wang und begeistert damit ihre Fans. Natürlich hat es Gwen Stefani aber nicht ganz so klassisch gehalten. Denn dazu trug sie weiße Cowboystiefel, die sie jetzt stolz auf einem der Hochzeitsbilder präsentiert. Auch bei ihrem Make-up ist sich die Sängerin treu geblieben, denn sie setzte auf ihren Go-To-Look: Dunkler Eyeliner mit ihrem Markenzeichen knallroten Lippenstift. Fans der beiden gratulieren dem Brautpaar und feiern vor allem die Outfit-Wahl. Auch Stars wie Heidi Klum und Paris Hilton wünschen dem Brautpaar in den Kommentaren alles Gute.

Gwen Stefani und Blake Shelton haben am Wochenende geheiratet

Mit ihrem aktuellen Posting verrät Gwen Stefani auch gleich das Hochzeitsdatum und bestätigt damit die Gerüchte, dass sich die beiden vergangenes Wochenende das Ja-Wort gegeben haben. “3. Juli 2021 Träume werden wahr!”, schreibt die Sängerin zu den Hochzeitsbildern. Die beiden sind auf Blake Sheltons Ranch in Tishomingo im US-Bundesstaat Oklahoma vor den Traualtar getreten. Mit Familie und Freunden wurde anschließend bis spät in die Nacht im Garten der Ranch gefeiert, wie der Sänger auf Instagram erzählt. Genau so haben sie es sich immer gewünscht, so der Country-Star.

Gwen Stefani und Blake Shelton sind seit 2015 ein Paar, nachdem sie sich bei der US-Version von “The Voice” kennengelernt hatten. Damals saßen sie beide in der Jury. Im Oktober 2020 haben sie sich dann verlobt und wollten kurz darauf heiraten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Hochzeit mehrmals verschoben werden.