Achtung Spoiler! Wer die zweite Staffel der erfolgreichen Netflix-Datingshow “Too Hot to Handle” gesehen hat, den interessiert bestimmt, welche Paare auch nach der Sendung noch zusammen sind. Wir haben erste Infos für euch – und viele davon haben es ganz schön in sich…

Einige Kandidaten haben die Show als Paar verlassen. Doch sind sie noch zusammen?

“Too Hot to Handle”: Wer datet wen?

Die zweite Staffel von “Too Hot to Handle” ist bereits auf Netflix verfügbar. Und wenn ihr genauso große Serienjunkies wie wir seid, dann habt ihr bestimmt auch schon alle zehn Folgen durch. Wenn nicht, solltet ihr spätestens JETZT aufhören zu lesen, denn es folgen Mega-Spoiler!

Das Ziel der erfolgreichen Datingshow ist es, Kandidaten, die ausschließlich oberflächliche Beziehungen haben und sich nicht binden wollen, eines Besseren zu belehren. Innerhalb von wenigen Wochen sollen die Personen lernen, sich zu binden und tiefe Gefühle aufzubauen, anstatt dauernd nur an Sex zu denken. Ein Verbot vom Austausch jeglicher Körperflüssigkeit soll ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Vier Personen scheint das auch geglückt zu sein. Denn am Ende der zweiten Staffel hat sich Kandidat Cam in Emily verliebt. Er fragt sie nicht nur, ob sie seine Freundin sein möchte, sondern dropped sogar das große “L-Wort”. Doch auch zwischen Melinda und Marvin hat es offenbar heftig gefunkt. So heftig sogar, dass der attraktive Franzose das New Yorker Model bittet, seine offizielle Freundin zu sein. Doch wie sieht es ein paar Monate nach dem Ende der gemeinsamen Zeit im “Retreat” aus? Wer ist immer noch “fix zamm” und für wen hat es nicht gereicht? Wir haben da mal ein bisschen gestalk…äh recherchiert!

Diese Kandidaten sind auch jetzt noch ein Paar

Die Beziehung zwischen Cam und Emily war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während Em sich von Anfang an sicher war, dass der freche Waliser DER EINE für sie ist, schien sich Cam von jeder kleinen Ablenkungen verführen zu lassen. “Das bin eben ich”, versuchte er sich immer wieder zu verteidigen. Die hübsche Britin ließ sich aber nicht von ihrem Weg abbringen und wich Cam nicht mehr von der Seite. Das schien auch etwas gebracht zu haben, denn nach ein paar Wochen hörte Cam auf, mit seinem besten Stück zu denken und ließ sich endlich auf echte Gefühle ein.

Und was ist jetzt, acht Monate nach dem Ende der Show? Haben die beiden ihrer jungen Beziehung auch in der echten Welt eine Chance gegeben oder sind sie wieder in alte Muster zurückgefallen? Hier kommt die erfreuliche Nachricht: Sie sind noch zusammen! Das bestätigen nicht nur verliebte Instagram-Postings. In der großen Reunion-Show, die bereits hier auf YouTube zu sehen ist, bestätigen die beiden ihre Beziehung. Aktuell würden sie sogar zusammen wohnen – im Haus von Emilys Mutter. Doch sie seien schon auf der Suche nach etwas Neuem, erzählen die Turteltauben.

Und Marvin und Melinda? Wir machen es kurz: Die beiden sind kein Paar mehr. Wie sie in der Reunion-Folge erzählen, sei die Entfernung (er in Paris, sie in New York) dann doch zu groß gewesen, um sich weiter kennenzulernen. Zu ihrer Verteidigung: Die Pandemie hat die Sache sicherlich nicht gerade vereinfacht…

Doch wer hat Schluss gemacht? Offenbar soll Marvin die Beziehung beendet haben. Mittlerweile würden sie sich aber wieder gut verstehen. Damit verkraftet Marvin wohl auch die nächste Nachricht besser…

Die größten Überraschungen

Denn wir können unseren Augen kaum trauen: Ist Melinda jetzt etwa mit Peter zusammen??? In den ersten paar Folgen der Show machte er sich nicht unbedingt beliebt, als er wahllos Kandidatinnen zum Knutschen herausforderte und damit auch eine ziemlich hohe Summe des Preisgeldes verspielte. Auch Melinda war unter seinen Angebeteten. Und wer hätte das gedacht, anscheinend hat der New Yorker einen großen Eindruck auf das Model hinterlassen. Denn kurz nach der Reunion-Show posteten beide ein paar heiße Schnappschüsse auf Instagram. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, nur etwas Spaß haben oder Marvin damit eifersüchtig machen, wissen wohl gerade nur Melinda und Peter selbst.

Doch auch ein weiteres Paar sorgt für eine große Überraschung! Christina und Robert konnten während der Show zwar nicht die Finger voneinander lassen, doch nur die wenigsten haben vermutlich daran geglaubt, dass sich daraus echte Gefühle entwickeln würden. Hah! Falsch gedacht. Denn offenbar sind beiden glücklich vergeben. Miteinander! “Aus 20 Sekunden sind sechs Monate mit dir geworden”, schwärmt die sizilianische Pilotin auf Instagram.

Was ist mit den anderen?

Und dann waren da ja doch Carly, die ihrer Wut aus der Vergangenheit ins Gesicht geblickt hat. Chase, der diese Wut abbekommen hat. Tabitha, die in Chase nur ihr Sex-Toy gesehen hat. Elle, die vermutlich selber nicht genau wusste, wieso sie dabei ist. Larissa, die bitter enttäuscht wurde. Joey, der nur seinen Spaß haben wollte. Kayla, die niemanden attraktiv gefunden hat und Nathan, dem einiges über sich selbst klargeworden ist.

Während Larissa mittlerweile vergeben sein soll (mit niemandem aus der Show), sind alle anderen noch single.