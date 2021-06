OMG!!! Wir können es kaum noch erwarten bis endlich die zweite Staffel des Netflix-Hits “Too Hot To Handle” (“Finger Weg!”) startet.

Mit einem neuen Trailer hat uns der Streamingdienst das Warten nun zumindest ein bisschen versüßt. Und so viel steht fest: Es wird wieder heiß!

“Too Hot To Handle”: Das ist der Trailer von Staffel 2

Nachdem uns Netflix erst kürzlich den Starttermin für die zweite Staffel der heißen Dating-Show verraten hat – die neuen Folgen kommen schon am 23. Juni!!! – gibt’s jetzt auch noch einen Trailer. Außerdem sind endlich auch die Kandidaten bekannt. Und eines gleich vorweg: Die zehn Singles sind richtig hot! Von Models über Fußballer bis hin zu Stripper – yes, we mean it – die zehn Boys und Girls der kommenden Staffel haben einiges zu bieten. Es wird ihnen allen also richtig schwerfallen, die Finger voneinander zu lassen um die Chance auf das voll Preisgeld in der Höhe von 100.000 Euro nicht zu vertun. Aber genau das macht die Show ja auch so spannend.

Auf Instagram hat Netflix jetzt die ersten heißen Szenen aus Staffel 2 veröffentlicht:

“Too Hot to Handle”: Starttermin für zweite Staffel steht fest

Erst vor wenigen Wochen hatte das Warten für “Too Hot to Handle”-Fans endlich ein Ende und Netflix hat den Start der zweiten Staffel der Dating-Show bekannt gegeben. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Streaming-Dienstes heißt es: “Menschen, stellt eure Ventilatoren bereit, denn es wird heiß! Die 2. Staffel von ‘Finger weg!’ kommt. Und zwar sehr bald. Am 23. Juni, um genau zu sein! Ok, ich geh mich erstmal eine Runde abkühlen”. Dieses Mal wurde nicht in Mexiko, sondern auf den Turk und Caicos Inseln. Allerdings können wir uns auch in Staffel 2 natürlich wieder auf einen Haufen Singles freuen, die der Versuchung im Paradies widerstehen müssen, um die Chance auf ein fettes Preisgeld zu haben. Ob ihnen das gelingen wird? Schon bald werden wir es erfahren.

Darum geht’s bei “Finger weg!”

Für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, worum es ging: Ein Haufen Singles ist gemeinsam in einer Luxusvilla untergebracht, es wird viel gefeiert, geflirtet und getrunken und alle kämpfen um ein Preisgeld in der Höhe von 100.000 US-Dollar. Doch die Sache hat einen Haken. Denn Schmusen, fummeln und vor allem Sex ist strengstens verboten. Sobald sich jemand nicht an die Regeln hält, wird eine Strafe von der Gewinnsumme abgezogen. Überwacht werden die Kandidaten von “Lana”, eine Stimme, die den Singles immer wieder Aufgaben stellt und alle ganz genau im Blick hat.

Und wie ihr euch schon denken könnt, fällt das den Single-Boys und Girls alles andere als leicht. Denn die Versuchung ist groß und “Lana” stellt die Kandidaten jeden Tag erneut auf die Probe. Trash-TV vom Feinsten also! Wir zählen schon die Tage bis dahin!!!