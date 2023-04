Es ist so weit: Endlich steht das Startdatum der zweiten Staffel von „And Just Like That“ fest. Ab Juni können wir die neuen Folgen auf Sky sehen. Mit dem neuen Trailer bekommen wir auch erste Einblicke, worum es in der kommenden Staffel gehen soll.

Im ersten Trailer bekommen Fans eine jahrelang erwartete „SATC“-Reunion zu sehen.

And Just Like That: Der erste Trailer ist da

Lange mussten wir warten. Aber die „Sex and the City“-Fortsetzung geht endlich weiter. „And Just Like That“ kommt sehr bald wieder zurück. Schon im Juni ist es so weit. Der genaue Starttag ist allerdings noch nicht bekannt. Zum baldigen Startdatum wurde gleichzeitig der erste Trailer veröffentlicht und offenbart eine lang ersehnte Reunion vom ehemaligen „SATC“-Cast. Denn: Carrie Bradshaws Ex Aiden kommt wieder zurück!

Erste Videos vom Set haben das schon angeteasert, aber jetzt können wir uns sicher sein. Er ist wieder dabei! Natürlich fragen sich jetzt alle SATC-Fans: „Finden Carrie und Aiden nach all den Jahren wieder zueinander?“ Auf die Antwort auf diese Frage müssen wir leider noch warten.

„Wenn man Glück hat, kann man sich, egal, was das Leben einem beschert, immer darauf verlassen, dass die engsten Freunde für einen da sind“, sagt Carrie gleich am Anfang des Trailers. Die Serie erzählt also weiterhin aus dem Leben von Carrie, Miranda und Charlotte. Und einfach so bekommen Fans genau das, was sie erwartet haben.

Diese Stars sind wieder dabei

Neben Sarah Jessica Parker sind natürlich wieder Cynthia Nixon als Miranda und Kristin Davis als Charlotte dabei. Auch Sara Ramirez kehrt als Che und Mirandas queere Beziehung wieder zurück und eben auch John Corbett aka Aidan Shaw ist Teil der neuen Staffel. Tatsächlich soll auch Samantha in der kommenden Staffel wieder eine Rolle spielen. Wie es aussieht, bleibt es aber bei Textnachrichten zwischen Carrie und ihr.