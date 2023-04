We are obsessed! Wir haben einen neuen Maniküre-Trend entdeckt, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Unseren geliebten Glazed Donut Nails bekommen jetzt nämlich ein cremiges Upgrade. Die sogenannten „Vanilla Chrome Nails“ erobern derzeit das Netz. Das schimmernde Design passt nicht nur perfekt zu Frühling und Sommer, sondern sieht obendrein auch noch mega edel aus.

Wir verraten euch, wie ihr den minimalistischen Nageltrend ganz einfach selbst nach zaubern könnt.

Vanilla Chrome Nails sind DER Nageltrend des Sommers

Im letzten Jahr lieferte uns Hailey Bieber den wohl gefragtesten Nageltrend unter Beautyaddicts. Die Rede ist von den beliebten Glazed Donut Nails! Seit Monaten sind die glossigen Nägel einfach überall zu sehen. Vor allem im Netz wird die minimalistische Maniküre so richtig gefeiert. Doch den Sommer bekommt das virale Nageldesign ein cremiges Upgrade! Die sogenannten „Vanilla Chrome Nails“ sind jetzt auf dem Vormarsch! Kein Wunder, immerhin ist Vanille einfach ein echter Evergreen.

Auf den Trend aufmerksam wurden wir dank – wie kann es anders sein – TikTok! Der Clou: Statt einem weißen Lack, wird bei den Vanilla Chrome Nails ein cremiger Farbton verwendet. Das Design sieht dadurch besonders zart aus. Ob für eine Hochzeit, das nächste Date oder einfach so im Alltag – Vanilla Chrome Nails verpassen unseren Händen einen herrlich schimmernden Touch.

Deshalb lieben wir den Trend

Das Tolle an dem hellgelben Chrome-Look: Er passt zu wirklich jedem Outfit, lässt einen immer chic und elegant wirken und sorgt dafür, dass unsere Hände stets gepflegt aussehen. Dank dem cremigen Farbton wirken wir zudem gleich etwas gebräunter. Und durch das dezente Finish sind Vanilla Chrome Nails einfach für jeden geeignet. Egal ob man ein richtiger Nail-Lover ist oder lieber nicht zu dick aufträgt.

Das Netz ist jedenfalls schon ganz begeistert von dem neuen Nageltrend. Auf TikTok schreibt eine Userin zum Beispiel über Vanilla-Nails: „Ich bin mir sicher, dass dies der größte Nagel-Trend des Frühlings und Sommers sein wird.“ Ein anderer User kommentiert: „Ich feier den Trend jetzt schon. Meine Nägel sehen einfach wie hübsche Perlen aus!“ Und welcher Beautyaddict wünscht sich das nicht? Eben!

So geht’s

Um den Nageltrend nachzumachen, braucht ihr keine besonders ausgeprägten Maniküre-Fähigkeiten. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass eure Nägel in einem passablen, gepflegten Zustand sind. Denn dadurch wirkt der Look noch cleaner und schicker. Dazu feilt ihr die Nägel zuerst in die gewünschte Form und befreit sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon loslegen:

Step 1: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel.

Step 2: Dann folgt eine Schicht Lack in einem warmen Vanille-Ton. Um den perfekten Farbton zu finden, könnt ihr auch zwei Farben miteinander vermischen. Dann gut trocknen lassen!

Step 3: Um den schimmernden Effekt zu erzeugen, wird nun ein klarer Chrome-Nagellack aufgetragen. Die Nail-Artists unter euch können sich den Chrome-Look mit einem speziellen Powder zaubern.

Step 4: Zum Schluss wird die Maniküre noch mit einem Top Coat versiegelt. That’s it!