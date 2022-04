Seit mehreren Monaten schon spekulieren Fans darüber, dass Sängerin Lizzo in einer Beziehung ist. Nun bestätigte sie die Gerüchte ganz offiziell in einem Interview mit Andy Cohen.

Es ist derselbe Mann, mit dem sie auch am Valentinstag gesichtet wurde.

Lizzo bestätigt Beziehungs-Gerüchte

Die Spekulationen haben ein Ende! Denn nun ist es offiziell – die „Good as Hell“-Interpretin hat einen neuen Boyfriend. Das verriet die Rapperin am Montag (18. April) in der SiriusXM Radio Andy Show mit Andy Cohen. Der Moderator fragte die 33-Jährige gerade heraus, ob sie denn immer noch den mysteriösen Mann datet, mit dem sie am Valentinstag in West Hollywood im Craig’s Restaurant gesichtet wurde. Darauf antwortet die 33-jährige Musikerin mit: „Ja, was auch immer. Ja!“.

Das Valentinstags-Date war jedoch nicht das erste Mal, dass die Musikerin gemeinsam mit ihm gesichtet wurde. Bereits im Oktober vergangenen Jahres sah man die beiden zusammen in Beverly Hills. Seitdem wurden sie immer wieder von Paparazzi bei romantischen Dates fotografiert – und auf dem ein oder anderen Schnappschuss sogar küssend erwischt. Offiziell bestätigte die Sängerin bislang allerdings nicht, dass sie einen Freund hat. Aber jetzt steht es endgültig fest: Lizzo ist in einer Beziehung!

„Man sollte sich gegenseitig unterstützen, egal, was die Person tut“

Weitere Details zu ihrem Liebsten behält die 33-Jährige allerdings für sich. Sie verriet weder seinen Namen, noch was er beruflich macht. Auf die Frage, ob es für ihren neuen Freund nicht eine große Herausforderung sei, mit einem Superstar zusammen zu sein, hatte die „Truth Hurts“-Interpretin die einzig richtige Antwort parat: „Wenn man die richtige Person hat, dann nicht. […] Es sollte eine gegenseitige Unterstützung sein, egal was die Person tut„, machte Lizzo deutlich. So unterstützte er sie offenbar vor ein paar Tagen auch bei ihrem Auftritt bei Saturday Night Live und war live dabei, als sie über die Gerüchte scherzte, dass sie mit Chris Evans Baby schwanger sei.