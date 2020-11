Schon länger brodelt die Gerüchteküche rund um Jessica Paszka. Fans vermuten nämlich, dass die ehemalige Bachelorette schwanger ist und gemeinsam mit ihrem Freund Johannes Haller ein Kind erwartet.

Ihre aktuelle Instastory heizt die Gerüchte nun erneut an.

Jessica Paszka schwanger?

Zuletzt klagte die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka noch über Kreislaufprobleme und Müdigkeit und heizte so die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft an. Nach ihrer aktuellen Instastory sind sich einige Fans ziemlich sicher: Die 30-Jährige erwartet ein Kind. Denn in ihrer Story zeigt sie ein gemütliches Outfit und scheint dabei ihren Babybauch geschickt unter einem Oversize-Pulli zu verstecken. Das vermuten zumindest ihre Fans. Die Influencerin hält währenddessen nämlich ständig ihre Hand in der Bauchtasche. Ein eindeutiges Indiz für eine Schwangerschaft? Ihre Fans sind sich da jedenfalls sicher!

Die Gerüchteküche brodelt

Die Follower der 30-Jährigen analysieren ihre Postings und Storys derzeit wohl ziemlich genau. So wollen einige nämlich sogar schon Schwangerschaftspräparate im Hintergrund entdeckt haben. Außerdem merken ihre Fans an, dass Jessica nie ihren ganzen Körper, sondern immer nur Bildausschnitte zeigt. Ob sie wohl tatsächlich einen Babybauch versteckt? Wir werden sehen…