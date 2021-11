Im Jahr 2018 waren alle Augen auf Bradley Cooper und Lady Gaga gerichtet. Denn die beiden spielten nicht nur im Film „A Star is Born“ zusammen, sondern performten auch ihren gemeinsamen Song „Shallow“ auf diversen Bühnen. Fans waren sich einig: Zwischen den beiden hat’s gefunkt! Eine Romanze wurde aber nie daraus.

Jetzt hat sich Bradley Cooper zum ersten Mal dazu geäußert, was damals zwischen ihm und Lady Gaga wirklich gelaufen ist…

Bradley Cooper & Lady Gaga: Da flogen die Funken

Ach, wir erinnern uns gerne an das Jahr 2018 zurück. Die Corona-Pandemie war noch nicht mal in Sichtweite und unsere größte Sorge war, ob Bradley Cooper und Lady Gaga wohl auch im wahren Leben ein Liebespaar werden. In dem Jahr feierte nämlich die Neuverfilmung von „A Star is Born“ Premiere und jeder schmachtete die emotionale Beziehung zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper auf den Leinwänden an.

Die Chemie zwischen den beiden war sogar über die Bildschirme zu spüren und so machten sich gleich mal mehrere Fantheorien breit, dass es zwischen den beiden Künstlern auch abseits der Kamera gefunkt hat. Wie passend, dass sich Bradley Cooper und Irina Shayk kurz darauf getrennt haben und dass auch Lady Gaga zu diesem Zeitpunkt single as a pringle war. Dann folgten Red-Carpet-Auftritte der beiden, in denen sie zieeemlich vertraut wirken.

Getoppt wurde das nur bei ihrem im wahrsten Sinne des Wortes Oscar-reifen Auftrittes bei der Award-Show, bei dem sie ihren Song „Shallow“ zusammen performten. Nach dem Auftritt in der Oscar-Nacht, gab es für viele keine Zweifel mehr, dass die beiden DAS neue Traumpaar sind.

War alles nur gespielt?

Doch leider ist – bis heute – keine romantische Beziehung daraus geworden. Lady Gaga ist mittlerweile mit Investor Micheal Polansky liiert und Bradley Cooper scheint sein Single-Leben zu genießen. In einem Interview zerstört der Schauspieler jetzt auch unsere letzte Hoffnung, dass sich er und seine Kollegin heimlich gedatet haben und irgendwann doch noch zueinander finden.

Denn der 46-Jährige stellte im Gespräch mit dem Hollywood Reporter klar, was zwischen den beiden Stars damals wirklich war und wie es zu diesen intimen Momenten kam. Und jetzt müssen wir sehr stark sein, denn: Es war wirklich alles nur gespielt 🙁

Bradley Cooper habe den Auftritt bereits im Vorfeld so geplant, dass er der Szene im Film ähnelt. Das habe ihm auch geholfen, seine eigenen Ängste vor dem Live-Singen zu bewältigen, wie er erzählt. „Sie verlieben sich in dieser Szene im Film. Es ist dieser explosive Moment, der ihnen auf einer Bühne vor Tausenden von Menschen passiert“, so der Schauspieler. „Es wäre komisch gewesen, wenn wir beide auf Hockern mit dem Gesicht zum Publikum gesessen wären“, verrät Cooper. Ooookay, we get it!

„Leute haben Liebe gesehen“

Bereits 2019 hat Lady Gaga schon einige Hinweise darauf gegeben, dass die beiden einfach nur verdammt gute Schauspieler sind und wir uns die romantische Stimmung nur eingebildet haben. „Ja, die Leute haben Liebe gesehen und – rate mal – das wollten wir ihnen auch zeigen“, so Gaga damals im Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel.