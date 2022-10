Ja, das Leben verläuft nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Während wir manchmal geradezu vom Glück verfolgt werden, ist das Leben meistens doch eher unberechenbar! Drei Sternzeichen müssen jetzt besonders stark sein. Laut Horoskop werden sie leider im Oktober noch böse überrascht.

Diese Tierkreiszeichen müssen sich wohl auf schechte Neuigkeiten einstellen.

Löwe

Der selbstbewusste Löwe ist eigentlich beruflich gerade auf der Überholspur. Keine Aufgabe ist zu groß für ihn. Doch noch in diesem Monat wartet eine böse Überraschung auf das Sternzeichen. Plötzlich erwartet den starken Löwen neue Herausforderungen, mit denen er nicht gerechnet hätte. Stress und Überforderung sind die Folge. Aber good news: diese Phase ist nur temporär. Und nicht vergessen, lieber Löwe: Ruhe bewahren, auch mal um Hilfe bitten und jede Herausforderung step by step meistern.

Steinbock

Bei vergebenen Steinböcken steht Ärger im Paradies an! Eigentlich ist der Steinbock in Liebes-Angelegenheiten sehr zufrieden. Noch! Denn das Erdzeichen erwartet leider noch im Oktober eine negative Überraschung. Plötzlich ist die Harmonie vorbei. Wie aus heiterem Himmel ziehen dicke Wolken über die Beziehung und Streitereien sind vorprogrammiert. Uiuiui, vielleicht steht sogar eine Trennung bevor. Nun heißt es Fight or Flight! Der Steinbock muss sich entscheiden: für die Liebe kämpfen oder weiterziehen? Gut, dass das Sternzeichen viele gute Freunde hat, die es stets um Hilfe und Rat bitten kann.

Zwilling

Auch für die geselligen Zwillinge wird der Oktober nicht ganz so wie erwartet. Denn dieses Monat macht der Zwilling eine Bekanntschaft, die ihm eine böse Überraschung und unerfreuliche Situation beschert. Die negative Überraschung kann sowohl im Berufsleben als auch privaten Umfeld stattfinden. Es ist jedenfalls gut möglich, dass der Zwilling ordentlich enttäuscht wird und das erst mal verarbeiten muss. Doch wie heißt es so schön: kommt Zeit, kommt Rat. Im November sehen die Dinge dann schon wieder rosiger aus!