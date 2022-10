Glück kann man definitiv niemals genug haben! Besonders drei Sternzeichen dürfen sich jetzt freuen, denn für sie fällt der Oktober 2022 ganz besonders positiv aus. Daher kann man sie auch getrost als richtige Glückskinder des Herbstes bezeichnen.

Welche Tierkreiszeichen das sind, lest ihr hier.

Wassermann

Die Sterne stehen gerade absolut auf der Seite des Wassermanns. Denn sie bescheren ihm eine Glückssträhne, die noch lange Nachwirkungen auf sein Leben hat. Es scheint, als würden ihm gerade gute Dinge nur so zufliegen. Sei es ein Jobangebot, dass der Wassermann nicht ablehnen kann, die große Liebe, mit der er endlich den nächsten Schritt wagt oder eine unverhoffte Begegnung, die alles zum Positiven wendet. Das bringt das Tierkreiszeichen auch kurz zum Zweifeln, da es so viel Glück kaum fassen kann. Jetzt heißt es allerdings: Zugreifen! Denn wer weiß, wann es die nächste Chance darauf gibt, unter die Glückskinder des Monats zu kommen.

Krebs

Auch wenn der Krebs anfangs dachte, er hätte momentan keinen Kopf für die Dating-Welt, befindet er sich gerade richtig im Liebes-Modus. Für diese Sache im Leben gibt es nämlich weder den richtigen noch den falschen Zeitpunkt. Also sollte sich das Sternzeichen dem schönen Schicksal der Oktober-Glückskinder beugen und sich auf all die romantischen Dinge einlassen, die jetzt auf ihn zukommen. Single-Krebse erleben schon sehr bald eine Bekanntschaft, die sie ganz schön aus der Bahn wirft. Vergebene Krebs-Geborene sind nun endlich bereit, ihr Leben und damit auch ihre Partnerschaft zu festigen. Noch nie hat sich etwas so gut angefühlt, wie jetzt!

Jungfrau

Das Leben der Jungfrau folgt einer klaren Struktur. Deshalb weiß sie meistens auch ganz genau, was als nächstes passiert. Doch im Oktober ist das Sternzeichen ein klein wenig machtlos – jedoch auf die wohl beste Art, die es geben könnte. Eine einmalige Chance tut sich bald auf und zeigt der Jungfrau damit, dass sich all ihre Mühen schlussendlich gelohnt haben. Wir sagen nur: Jackpot, liebes Sternzeichen. Denn jetzt kommt der Moment, wo die Jungfrau ihr Glück selbst in der Hand hat. Da sie genau weiß, worauf es ankommt, nimmt sie diese Möglichkeit auch dankend an und schwebt privat sowie beruflich endlich auf Wolke Sieben.