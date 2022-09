Nach einem ereignisreichen Sommer bietet sich der Herbst für viele bestens an, um über das Leben Bilanz zu ziehen und herauszufinden, wo man gerade steht und wo man vielleicht noch hin möchte. Vor allem der Oktober sorgt oft für einen Umschwung und bringt frischen Wind – sofern man es zulässt.

Denn besonders drei Sternzeichen stehen jetzt vor einer wichtigen Entscheidung.

Stier

Der Stier ist plötzlich voller Tatendrang und geht mit der Einstellung in den Oktober, etwas Neues zu wagen. Doch bevor er sich über sein Ergebnis freuen kann, muss er erst noch einige wichtige Entscheidungen treffen, die alles verändern könnten. Zu Beginn hatte das Sternzeichen etwas Angst davor, doch mittlerweile weiß es ganz genau, dass Veränderung auch etwas sehr Gutes sein kann. Daher nimmt der Stier jetzt all seinen Mut zusammen und stellt sich der Herausforderung, die ihm das Leben gibt. Im Nachhinein wird er feststellen, dass dies die beste Entscheidung war, die er hätte treffen können.

Jungfrau

Gute Nachrichten: Der Zeit des rückläufigen Merkurs hat mit Anfang Oktober endlich ihr Ende gefunden. Grund genug für die Jungfrau, etwas offener durchs Leben zu gehen. Doch mitten im Monat hält das Sternzeichen plötzlich inne, denn es befindet sich plötzlich in einer Situation, die Handlungsbedarf hat. Aber keine Panik, die Jungfrau kann sich auf ihr Gespür verlassen und entscheidet sich in dem Moment, in dem es wirklich darauf ankommt, immer richtig. Genauso wird es auch jetzt sein. Damit hat das Sternzeichen mehr oder weniger auch den Jackpot geknackt – denn die Entscheidung, die es trifft, könnte die beste seines Lebens sein.

Skorpion

In letzter Zeit hatte der Skorpion das Gefühl, einfach nicht mehr richtig durchatmen zu können. Dazu haben viele Faktoren – privat sowie beruflich – geführt. Doch vor allem der private Bereich könnte sich jetzt verändern. Denn schon sehr bald steht das mutige Sternzeichen vor einer möglicherweise lebensverändernden Entscheidung in Sachen Liebe. Der Skorpion hat die Wahl. Wenn er ganz tief in sich geht und sein Leben reflektiert, dann wird er sich auch richtig entscheiden und das Ergebnis später mit Sicherheit auch nicht mehr bereuen. Die Sterne sind jedenfalls auf seiner Seite und geben ihm Kraft.