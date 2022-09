Vor fast einem Jahr ist die spanische Erfolgsserie „Haus des Geldes“ zu Ende gegangen. Doch Fans des Netflix-Hits mussten nicht lange traurig sein, denn kurz darauf wurde bekannt geben, dass die Geschichte rund um die liebenswerten Bankräuber einen Ableger erhält: „Berlin“. Und jetzt wissen wir auch endlich, wer darin zu sehen sein wird.

Denn der Cast der Spin-off-Serie steht fest!

„Haus des Geldes“-Ableger bald auf Netflix

In fünf Staffeln „Haus des Geldes“ hat sich für viele von uns ein Lieblings-Charakter herauskristallisiert. Doch die meisten waren sich einige, dass es sich dabei um Berlin, den Bruder des Professors handelt. Und da auch die Produzenten vom Charme des Bankräubers überzeugt waren, haben sie wohl kurzerhand beschlossen, eine Prequel-Serie rund um diese Figur zu produzieren.

Achtung, Spoiler: Da Berlin tragischerweise in Staffel zwei bei einem wilden Schusswechsel ums Leben kommt, kann das Spin-off nur in einer Zeit vor dem ersten, richtig großen Bankraub, stattfinden. Doch wie wir in diversen Rückblicken der vergangenen Staffeln von „Haus des Geldes“ gesehen haben, gibt es da so einiges aus der Vergangenheit von Berlin, aus dem man eine spannende Geschichte machen kann.

Das ist der Cast der neuen Serie „Berlin“

Wer in der neuen Serie zu sehen sein wird, stand bisher noch nicht fest. Lediglich, dass Schauspieler Pedro Alonso erneut in seine ikonische Rolle Berlin schlüpfen wird, wusste man bereits. Doch wie der Hollywood Reporter jetzt berichtet, steht nun endlich fest, wer an der Seite des Spaniers zu sehen ist. Michelle Jenner, bekannt aus spanischen Produktionen, wird im Spin-off die Elektronikspezialistin Keila verkörpern. Tristán Ulloa, den man aus „Warrior Nun“, „Narcos“ und „Terminator: Dark Fate“ kennt, schlüpft in die Rolle des philanthropischen Professor Damián und ist damit auch ein Vertrauter der Titelfigur.

Dann gibt es noch die Kämpferin Cameron, gespielt von Begoña Vargas sowie die aufopferungsvolle Figur Roi (Julio Peña Fernández, bekannt aus „Through my Window“). Schauspieler Joel Sánchez gibt mit seiner Rolle des Bruce sein großes Debüt in der Film- und Serienwelt.

Bereits am 3. Oktober starten die Dreharbeiten der neuen Netflix-Serie, hauptsächlich in Madrid und Paris. Wann „Berlin“ auf Netflix zu sehen ist, steht noch nicht fest. Man rechnet aber damit, dass es nächstes Jahr so weit ist.