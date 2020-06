Ganz nach dem Motto “Alles oder nichts!” gibt es viele Menschen, die sich gerne jeder Herausforderung stellen und dabei auch bewusst Risiken eingehen. Denn sie lieben den Nervenkitzel und stürzen sich wagemutig Hals über Kopf in jedes neue Abenteuer. Dabei gibt es vor allem drei Sternzeichen, die furchtlos auf jede Situation reagieren.

Denn diese drei Sternzeichen sind im Leben besonders wagemutig:

Löwe

Der Löwe strotzt nur so vor Lebensenergie. Sein Ehrgeiz hilft ihm stets dabei seine persönlichen Ziele zu erreichen. Um erfolgreich zu sein, scheut der Löwe zudem keine Risiken und stellt sich wagemutig und selbstbewusst jeder Herausforderung, die sich ihm in den Weg stellt.

Widder

Auch der Widder zählt eindeutig zu den wagemutigsten Sternzeichen. Denn er ist nicht nur extrem engagiert, in dem, was er tut, sondern setzt auch alles daran, immer sein Bestes zu geben. Eine gefährliche Situation schreckt ihn aus diesem Grund auch nicht ab. Denn um das zu bekommen, was er möchte, ist ihm ein Risiko niemals zu groß.

Schütze

Sein Wagemut macht sich beim Schützen vor allem durch seine spontane und offene Art bemerkbar. In gefährlichen Situationen handelt er meist aus dem Bauch heraus, ohne großartig über seine Entscheidung nachzudenken. Denn er liebt das Risiko und den Nervenkitzel.