Angelina Heger und Sebastian Pannek sind nun Eltern eines kleinen Jungen geworden. Denn wie die Ex-“Bachelor”-Kandidatin auf ihrem Instagram-Account verkündete, den sie mittlerweile auf privat umgestellt hat, kam das Baby des Ehepaares gestern (16. Juni) gesund auf die Welt.

“Es ist die schönste Zeit unseres Lebens, die wir gerade als kleine Familie erleben dürfen”, teilt Angelina ihren Fans in ihrem neuesten Instagram-Beitrag mit.

Angelina Heger & Sebastian Pannek sind Eltern geworden

Das “Bachelor”-Paar Angelina Heger und Sebastian Pannek hat nun endlich Nachwuchs bekommen. Denn wie Angelina ihren Followern gestern (16. Juni) auf ihrem Instagram-Account bekannt gab, sind die beiden nun stolze Eltern eines kleinen Jungen geworden. In ihrem Statement schrieb die ehemalige “Bachelor”-Kandidatin unter anderem: “Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht.” Ob der kleine Junge auch bereits einen Namen hat, verriet Angelina dabei nicht. Zudem sei das Paar aktuell “unendlich verliebt, dankbar und unbeschreiblich glücklich”. Wie es scheint, möchten die beiden ihr neuestes Familienmitglied fürs Erste aber aus der Öffentlichkeit raushalten. Denn sowohl Angelina, als auch Sebastian haben ihr Instagram-Konto inzwischen auf privat umgestellt.

Bachelor-Paar gibt sich das Ja-Wort

Angelina Heger und Sebastian Pannek nahmen beide an dem RTL-Format “der Bachelor” teil, allerdings nicht zur selben Zeit. Denn Angelina kämpfte bereits 2014 in der vierten Staffel der Sendung um das Herz von Bachelor Christian Tews. Im Finale entschied sich der Rosenkavalier jedoch gegen sie und vergab seine letzte Rose stattdessen an Kandidatin Katja Kühne. Sebastian Pannek nahm im Jahr 2017 als Bachelor an der Show teil. In Miami suchte er dabei unter 22 Single-Frauen die Frau fürs Leben. Allerdings hielt die Beziehung mit Staffelsiegerin Clea-Lacy Juhn nicht sehr lange. Nach seinem Auftritt als Bachelor lernte Sebastian Pannek schließlich Angelina Heger kennen. 2019 gingen die beiden mit ihrer Beziehung erstmals an die Öffentlichkeit. Im Dezember desselben Jahres gaben sie dann ihre Schwangerschaft bekannt. Angelina und Sebastian Pannek sind seit Ende April 2020 verheiratet.