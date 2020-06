Das Baby, dessen Leiche ein Spaziergänger vergangenen Freitag in einem Teich in Freistadt in Oberösterreich fand, ist vermutlich ertrunken. Davon geht man nun nach der Obduktion aus.

Von den Eltern des Neugeborenen fehlt immer noch jede Spur.

Baby vermutlich ertrunken

Ein Fußgänger machte am Freitag (12. Juni) in Freistadt in Oberösterreich einen schrecklichen Fund. Denn er entdeckte in einem Teich eine Babyleiche und verständigte sofort die Polizei. Laut verständigtem Arzt war das neugeborene Mädchen bereits lebensfähig. Das Landeskriminalamt leitete daraufhin die Ermittlungen ein. Nun bestätigte ein Obduktionsbericht, dass das Baby noch lebte, bevor es in den Teich geworfen oder gelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft Linz geht nun davon aus, dass das Kind ertrank. Wie lange das Neugeborene im Teich gelegen ist, ist derzeit noch unklar. Man warte nun auf das endgültige Gutachten.

Polizei sucht nach Zeugen

Wie der vorläufige Obduktionsbericht zeigt, dürfte das Neugeborene kurz nach der Geburt gestorben sein. Doch von der Mutter fehlt derzeit immer noch jede Spur. Viele Hinweise habe man nach dem ersten Zeugenaufruf nicht erhalten. Deshalb sucht die Polizei nun weiter nach Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen rund um den Pregartenteich in Freistadt gemacht haben. Außerdem appellieren die Ermittler an die Mutter, sich bei der Polizei zu melden.