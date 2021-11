Zwei Jahre lang waren Camila Cabello und Shawn Mendes DAS Traumpaar in der internationalen Musikszene. Die Trennung des Dream Couples kam für viele Fans dann wirklich unerwartet. Spekulationen über mögliche Trennungsgründe machten schnell die Runde. Jetzt verrät Camila, dass sie mit mentalen Problemen zu kämpfen hat – diese hätten auch Einfluss auf ihre Beziehung gehabt.

Nach den Dreharbeiten zu „Cinderella“ habe sie unter Panikattacken gelitten.

Camilla Cabello spricht über Trennungsgründe

„Wir haben uns dazu entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden“, mit diesen Worten gaben Camila Cabello und Shawn Mendes vor wenigen Tagen überraschend ihre Trennung bekannt. Die Nachricht trifft die Fans sehr, immerhin galten Shawn und Camila als absolutes Traumpaar. Beide betonten, sich weiterhin zu lieben und als beste Freunde zu schätzen. Nun spricht die „Liar“-Sängerin erstmals im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Apple Fitness+ und ihrem „Time to Walk“-Programm über die wahren Gründe der Trennung. Und die betreffen in erster Linie sie selbst.

Die Pandemie änderte alles

„Vor der Pandemie fühlte ich mich wirklich ausgebrannt. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr nahezu ununterbrochen gearbeitet“, erklärt Camila. Die Musikerin habe nur sehr wenig Freizeit gehabt und fühlte sich so erschöpft, „als würde ich mit einem gebrochenen Bein einen Marathon laufen„. Doch Ruhepausen gab sie sich nicht: „Das war nicht einmal ein Zusammenbruch, weil ich einfach weiterarbeiten würde.“ Sie sei außerdem nie zu Hause gewesen und habe abseits des Rampenlichts kaum Zeit gehabt, sich selbst kennenzulernen.

Durch die Corona-Einschränkungen flog Camila schließlich in ihr Zuhause in Miami: „Ich erinnere mich, dass ich mindestens einmal am Tag weinend zusammenbrach. Ich fühlte mich so ängstlich, lähmend ängstlich. Ich fühlte mich einfach sehr instabil und durcheinander. Plötzlich waren diese Dinge, die mich ablenkten, meine Arbeit und das Filmen, nicht mehr da. Und so blieb ich nur mit meiner Angst und meinem Verstand zurück.“

„Das stand meiner Beziehung im Weg“

Die „Havana“-Interpretin verstand, dass ihre mentale Gesundheit der Ursprung ihres Unwohlseins war. „Ich dachte: Okay, ich kann nicht einmal sagen, dass das Leistungsdruck oder Arbeitskram ist, weil ich nicht arbeite. Es ist einfach so, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich so fühle, was ist das alles? Ich kann nicht einmal die guten Dinge in meinem Leben genießen, weil ich mich so belastet fühle von diesen Denkmustern“, so Camila.

„Das stand meiner Beziehung im Weg. Es stand meinen Freundschaften im Weg, meiner Zeit zu Hause“, erklärt sie. Offenbar bezog sich diese Aussage auch auf ihre Trennung mit Shawn Mendes. Deshalb habe sie es sich zur Aufgabe gemacht, sich um ihren eigenen Seelenfrieden zu kümmern: „Ich habe wirklich alles pausiert und dachte: Okay, was ist hier los?“ In dieser Zeit hatte die Sängerin das Gefühl, sie müsse erst etwas in sich selbst reparieren, bevor sie sich mit anderen Menschen verbinden kann.

Mithilfe von Therapien, Bewegung und Meditation habe Camila Cabello an ihren mentalen Denkmustern arbeiten können. „Ich habe um Hilfe und um Zeit gebeten„, erklärt das einstige Fifth-Harmony-Mitglied. Diese Zeit scheint ihr auch Shawn Mendes eingeräumt zu haben. Der freundschaftliche Umgang des einstigen Paares lässt in Fan-Kreisen Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback aufblühen.