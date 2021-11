Wem kommt es bekannt vor: eigentlich sollte nie etwas Ernstes aus der Gspusi-Sache werden? Doch wenn sich Gefühle einschleichen, wird es plötzlich schwierig. Und dann stellen wir uns natürlich berechtigterweise die Frage, ob sich aus den Gelegenheits-Treffen tatsächlich eine Beziehung entwickeln könnte oder wir das doch lieber lassen sollten.

Wir haben hier fünf Fragen, die ihr euch durch den Kopf gehen lassen sollte, bevor ihr euch für eine Beziehung entscheidet.

Eine Beziehung mit dem Gspusi

Die Frage ist sicherlich berechtigt, ob eine Beziehung mit dem Gspusi wirklich gut gehen kann. Spätestens wenn einer von beiden dem anderen nämlich seine Gefühle gesteht, ist das Verhältnis, wie man es bisher kannte, gestorben. Kein Wunder also, dass man sich hier doppelt und dreifach Gedanken macht, wenn man hin- und hergerissen ist. Bevor ihr euch also in euer Unglück stürzt, solltet ihr euch diese Fragen stellen.

1. Wie gut kennst du deinen Gspusi wirklich?

Oft ist man nie in die richtige Kennenlernphase gekommen, weil eine Liebesbeziehung ja nie im Raum stand. Plötzlich schleichen sich aber romantische Bilder in eurem Kopf ein, die dort vorher nicht waren und euch verunsichern. Keine Panik auf der Titanic! Stellt euch zunächst diese Frage: Was wisst ihr denn wirklich über euren Freund/ eure Freundin mit gewissen Vorzügen?

2. Redet ihr viel miteinander?

Quantität ist nicht gleich Qualität. Das mag wohl auch auf Unterhaltungen zutreffen. Aber wie viel ihr miteinander redet, ist definitiv auch ein Indiz für euer Interesse an der jeweils anderen Person. Wenn ihr euch immer gut verstanden habt und auf derselben Wellenlänge seid, dann solltet ihr euer Verhältnis überdenken. Vielleicht gesteht ihr euch selbst nicht ein, dass da vielleicht doch mehr ist zwischen euch.

3. Suchst du viel Kontakt?

Wenn du deinem Gspusi immer wieder alles aus deinem Leben mitteilen willst, ist es zweifelsohne ein Zeichen dafür, dass es mehr als nur eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen ist. Besonders, falls euer Gegenüber euch einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will.

4. Kennst du seinen/ihren Freundeskreis?

Nehmt ihr euch gegenseitig oft zu Feiern und Spieleabenden von Freunden mit? Dann seid ihr wahrscheinlich schon halb in den Freundeskreis des jeweils anderen integriert. Das wäre schon einmal eine gute Basis für eine potenzielle Beziehung.

5. Wie stellst du dir eine Beziehung vor?

Hast du schon eine Vorstellung davon, was ihr alles gemeinsam unternehmen könntet, wenn aus euch ein Paar werden würde? Dann ist natürlich nur noch die Frage, ob ihr euch eine Beziehung schön und harmonisch vorstellt. Wenn ja, dann steht wohl die nächste Beziehung in den Startlöchern.