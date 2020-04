Bananenbrot zu backen scheint die Quarantäne-Beschäftigung schlechthin zu sein. Denn auf unzähligen Social Media Plattformen findet man Fotos und Videos von dem süßen Brot. Und auch diese drei Sternzeichen sind voll auf den Trend reingekippt.

Sie backen während der Quarantäne ein Bananenbrot nach dem anderen.

Jungfrau

Die Jungfrau hat ihre Leidenschaft zum Backen schon längst entdeckt und deshalb genießt sie die Quarantäne-Zeit in Wahrheit gerade so richtig. Endlich hat sie einen offiziellen Grund, um ständig in der Küche zu stehen und leckere Torten und Kuchen zu backen. Natürlich darf da auch das im Moment gerade total gehypte Bananenbrot nicht fehlen. Und die Jungfrau wäre nicht sie, wenn sie nicht ihre ganz eigenen Kreationen davon schaffen würde. Seit Tagen arbeitet sie an dem perfekten Rezept. Die Ergebnisse liefert sie dann ihren Freunden kontaktlos vor die Tür.

Widder

Kochen ist die größte Leidenschaft des Widders. Er liebt es, andere mit gutem Essen zu verwöhnen und Dinner Partys zu veranstalten. Doch das geht im Moment natürlich nicht. Und um sich abzulenken steht er einfach den ganzen Tag in der Küche. Auch beim Backen versucht sich der Widder nun. Und was bietet sich da mehr an, als Bananenbrot zu backen. Dabei hat er die größte Freude.

Steinbock

Backen liegt vielen Steinböcken zwar nicht unbedingt im Blut, doch während der Quarantäne will sich der Steinbock neuen Herausforderungen stellen und mal etwas anderes ausprobieren, was er sonst nicht macht. Außerdem lässt dieses Sternzeichen so gut wie keinen Trend aus, also ist klar: Auch der Steinbock backt während der Selbst-Isolation Bananenbrot. Und weil das so einfach geht und er endlich mal etwas gefunden hat, das auch er backen kann, hört er gar nicht mehr damit auf. Die Frage ist nur, wer das alles essen soll?