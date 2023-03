Selfcare ist für viele von uns ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Doch manchen Sternzeichen fällt eben dieser Fokus auf sich selbst enorm schwer. Denn sie sind nicht ihre oberste Priorität im Leben.

Bei ihnen dreht sich alles um die anderen.

Waage

Die Waagen wollen in ihrem Leben nur eines erreichen: ihr Umfeld soll glücklich sein. Denn geht es ihren Liebsten gut, geht es auch den Waagen gut – so zumindest ihre Theorie. Und das ist auch ein sehr liebevoller Ansatz, der die Waagen in all ihren Entscheidungen leitet. Doch in der Praxis funktioniert das einfach nicht. Denn die Waagen sehen sich selbst nie als Priorität und stellen ihre Bedürfnisse immer hinter die der anderen – ein Fehler, der bei ihnen auf Dauer ziemlich große emotionale Wunden hinterlassen kann.

Krebs

Die Krebse hassen das Wort Nein. Abweisung und Enttäuschung prägen sie emotional sehr und sorgen für ein schlechtes Gewissen. Nicht nur, wenn sie abgewiesen werden, sondern vor allem, wenn sie das Gefühl haben, jemanden zu enttäuschen. Deshalb versuchen die Krebse alles, damit es niemals so weit kommt. Und dieses alles beinhaltet jede Menge zusätzliche Gefallen und eine große Verschiebung ihrer Prioritäten. Achtung liebe Krebse, das kann schnell von anderen ausgenutzt werden!

Fische

Viele Fische verstehen das Prinzip Selfcare nicht. Denn der Fakt, dass man in seinem eigenen Leben die oberste Priorität seins soll, klingt für sie einfach nur selbstsüchtig und egozentrisch. Zwei Eigenschaften, die die Fische gar nicht haben. Denn als extrovertierte Wesen brauchen sie die Bestätigung anderer, sie leben davon, unter Leuten Energie tanken zu können.

Und das ist auch gut – die Fische sollten nur darauf achten, dass es bei allem um die Balance geht. Man sollte auch manchmal auf die eigenen verborgenen Bedürfnisse hören! Denn um nachhaltig mit sich selbst im Reinen zu sein braucht es eben auch die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst!