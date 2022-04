Es gibt Menschen, die direkt nach einer Trennung sofort wieder eine neue Beziehung eingehen. Sie sind nie lange Single, stürzen sich schnell in eine neue Liebe und sind richtige Beziehungsmenschen. Das liegt zum Teil an den Charaktereigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen bleiben nie lange Single.

Krebs

Der Krebs verspürt nach einer Trennung den großen Wunsch, sofort wieder eine Beziehung einzugehen. Denn eine Partnerin bzw. ein Partner geben ihm die Sicherheit und Beständigkeit, die er so dringend nötig hat. Im Singleleben fühlt er sich oft einsam und verloren, weshalb er sich nach einem Beziehungsende sofort ins Dating-Leben stürzt. So will der Krebs sich schnell wieder verlieben und jemanden an seiner Seite haben.

Fische

Fische sind sehr romantisch und würden für ihren Partner oder ihre Partnerin alles tun. Die Liebe fürs Leben zu finden, ist der größte Wunsch der Fische. Denn sie fühlen sich erst mit einem besonderen Menschen an ihrer Seite komplett. Damit der Fisch allerdings nach einer zerbrochenen Beziehung nicht zu lange allein ist, tendiert er dazu, sich für andere zu verbiegen, damit er ihnen gefällt. Das führt aber oft dazu, dass seine Partnerschaften nicht sehr lange halten.

Waage

Auch die Waage hat nach einer Trennung meistens schnell wieder einen besonderen Menschen an ihrer Seite. Das liegt daran, dass sie ein richtiger Beziehungsmensch ist. Denn sie hat das Gefühl, dass sie erst dann wirklich ausgeglichen ist, wenn sie sich mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin austauschen kann. Deshalb interpretiert die Waage besonders schnell etwas in Freundschaften hinein und tendiert dazu, eine Beziehung mit Freunden einzugehen.