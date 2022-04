Die Liste an Trennungsgründen in einer Beziehung ist lang und bei jedem anders. Für Netflix-Star Natasha Lyonne war jetzt anscheinend ein Swimmingpool der Grund für das Beziehungs-Aus.

Für Lyonne ist die Frage nach dem Swimmingpool wohl essenziell für eine Beziehung.

Natasha Lyonne: Wunsch nach Swimmingpool führte zur Trennung

Was ist euch in einem zukünftigen Partner wichtig. Soll er die gleichen Interessen haben, einen guten Charakter oder ein gutes Aussehen? Für Netflix-Star Natasha Lyonne gab es wohl nur einen wichtigen Faktor: Wie steht der Partner zu Swimmingpools. Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine skurrile Abwandlung von Goethes berühmter Gretchenfrage („Nun sag‘, wie hast du’s mit der Religion?“) klingt, war für die Schauspielerin in ihrer Beziehung mit Comedian Fred Armisen voller Ernst.

Denn die Einstellung zu Swimmingpools führte letztlich zur Trennung, wie sie jetzt dem „Hollywood Reporter“ erzählt. „Wir lieben uns so sehr, wie zwei Menschen sich nur lieben können“, schildert sie ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Partner. Aber: „Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben uns getrennt, weil ich einen Swimmingpool wollte.“

„Freddy mag keine Swimmingpools“

Natasha weiß, wie banal dieser Grund klingt, vor allem, da die beiden seit 2014 ein Paar waren. Im Interview erklärt sie aber, dass dahinter eine längere Entwicklung steht. Denn während dem Beginn der Covid-Pandemie, den Lockdowns und Restriktionen, sehnte sie sich nach einem Haus mit Pool.

Dieser sollte ihr Ablenkung bringen und die Möglichkeit, sich wieder mehr zu bewegen. Doch ihr Partner lehnte diesen Wunsch ab. „Freddy mag keine Swimmingpools“, erklärt die Schauspielerin. „Also habe ich mir ein Haus mit Pool in Los Angeles gekauft.“

Tja, wo ein Wille, da ein Weg. Natasha und Fred verstehen sich jedoch auch nach der Trennung noch sehr gut und „reden immer noch ständig miteinander“. Und sie genießt ihre Freizeit jetzt mit ihrem Traumpool!