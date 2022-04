Sie haben immer alle Deadlines im Kopf, verpassen nie ein Treffen und erreichen jedes Ziel; ganz egal wie hoch es gesteckt ist. Manche Menschen scheinen einfach alles unter Kontrolle zu haben – das liegt aber nicht an Glück, sondern daran, dass sie diszipliniert sind.

Diese drei Sternzeichen sind ganz besonders diszipliniert.

Wassermann

Wassermänner wissen immer ganz genau, was sie wollen. Sie lassen sich nicht so einfach beirren und behalten immer einen klaren Kopf; ganz egal, wie verwirrend eine Situation auch ist. Denn die Wassermänner sind von frühester Kindheit an extrem diszipliniert und wissen, wie wichtig es ist, zielstrebig und konzentriert zu bleiben.

Das hilft ihnen nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Freizeit. Denn wenn sich Wassermänner etwas in den Kopf setzen, ist ihnen keine Aktion zu mühsam, um ihr Ziel zu erreichen. Für ihren Traum machen sie auch gerne Überstunden, planen wochenlang einen Partyabend oder trainieren, um endlich einen Marathon zu laufen. Hut ab, liebe Wassermänner – ihr habt eine Vorbildfunktion!

Krebs

Krebse sind richtige Perfektionisten. Aber wir alle wissen: Perfektionismus und Prokrastination gehen gerne Hand in Hand. Um eben diese Prokrastination zu verhindern, versuchen sich Krebse immer wieder an neuen Methoden, um disziplinierter zu werden und Ordnung in ihr Leben zu bringen.

Sie schreiben eifrig To-Do-Listen, planen ihre Wochen schon im Voraus durch und organisieren ihre Zeit so, dass sie alles unter einen Hut bekommen. Dadurch wirken die Krebse irrsinnig diszipliniert und so, als hätten sie alles unter Kontrolle. Das stimmt zwar auch meist, es stresst die Krebse aber auch immer wieder. Kleiner Tipp, ihr Lieben: Es muss nicht immer alles perfekt sein!

Jungfrau

Jungfrauen sind sehr um ihr Image bemüht. Sie wollen nach außen hin so wirken, als hätten sie immer alles im Griff. Auch, um so anderen besser helfen zu können und einen vertrauenswürdigen Eindruck zu erwecken. Um dieses Bild aufrechterhalten zu können, braucht es bei den Jungfrauen vor allem eines: Eiserne Disziplin.

Denn die geselligen Jungfrauen haben immer viel zu tun, wollen immer neue Ziele erreichen und sich immer selbst übertreffen. Wer da nicht genug Motivation hat, ist schnell von sich selbst enttäuscht. Mit ihrer Disziplin geht das Tierkreiszeichen aber nicht so offen um, denn den Liebsten wollen sie nicht erzählen, wie anstrengend der Alltag sein kann. Viel lieber ist es ihnen, wenn alles spielerisch leicht aussieht. Um das zu erreichen, strengen sie sich auch gerne besonders hart an.