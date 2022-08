Für mehr Likes und Shares scheinen einige Menschen wirklich alles in Kauf zu nehmen – auch einen zwei Meter langen Meeresbewohner zu grillen und anschließend zu verspeisen. Die chinesische Influencerin Tizi ist jetzt aus diesem Grund Gegenstand polizeilicher Ermittlungen geworden. Denn sie veröffentlichte ein Video, in dem sie einen Weißen Hai verspeist.

Die grausame Tat könnte Konsequenzen haben, denn nun droht der Bloggerin eine Freiheitsstrafe.

Influencerin aus China filmt sich, wie sie einen Weißen Hai verspeist

Schon klar, einem Weißen Hai möchte man im Meer nun wirklich nicht begegnen. Doch das ist definitiv kein Grund, um das Tier gleich zu essen. Tizi, eine bekannte Influencerin aus China, scheint hier jedoch anderer Meinung zu sein. Denn sie teilt ein Video auf einer Streamingplattform, in dem sie einen Weißen Hai, der bereits tot ist, verspeist. Zuvor legt sich die junge Frau jedoch noch neben den leblosen Fisch. Damit wollte sie scheinbar zeigen, dass der Hai mit seinen mehr als zwei Metern Länge um einiges größer ist, als sie selbst. Danach zerlegt sie das Tier in zwei Hälften, mariniert und grillt es. Den Kopf des Haies gart sie schließlich in einer Brühe.

„Er sieht vielleicht bösartig aus, aber sein Fleisch ist echt zart“, so die Influencerin vor laufender Kamera. Mehr als acht Millionen Menschen folgen Tizi auf den chinesischen Streamingplattformen Douyin und Kuaishou. Das grausame Video verbreitete sich in Sekundenschnelle und erregte letztlich auch die Aufmerksamkeit der Polizei. Denn wie die Landwirtschaftsbehörde in der südwestchinesischen Millionenstadt Nanchong berichtet, wurden mittlerweile sogar Ermittlungen gegen die Bloggerin eingeleitet.

Tizi droht jetzt eine Freiheitsstrafe

Die Tat der Influencerin wird vermutlich nicht ohne Folgen bleiben. In China gelten Weiße Haie nämlich aus geschützte Spezies. Der illegale Erwerb der Tiere könnte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden – der illegale Besitz sogar mit bis zu zehn Jahren, wie Medien aus China berichten. Gegenüber lokalen Medien hat die Bloggerin versichert, den Weißen Hai auf „legalem Weg“ beschaffen zu haben. Doch die chinesische Landwirtschaftsbehörde ist hier anderer Meinung, denn diese Aussage würde einfach „nicht zu den Fakten passen“, wie es heißt.

Mittlerweile hat Tizi das verheerende Video, unter dem sich unzählige empörte und schockierte Kommentare befanden, jedoch gelöscht. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Influencerin vor laufender Kamera exotische Tiere verspeist. Sie hat sich bereits dabei gefilmt, während sie Krokodile und Strauße isst. Der Livestream mit dem Weißen Hai ging den Behörden dann aber wohl doch einen Schritt zu weit.

Wie findet ihr die Aktion der Influencerin?

