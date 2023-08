Sir Nils Olav III. ist offiziell zum Generalmajor der norwegischen Königsgarde ernannt worden. Und nein, dabei handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern um einen Königspinguin, wohnhaft in einem Zoo in Schottland.

Bei der Zeremonie waren rund 160 Soldaten anwesend, die die Auszeichnung des Tieres feierten.

Das norwegische Militär hat einen neuen General! Königspinguin Nils Olav III., der eigentlich in einem Zoo in Edinburgh lebt, hat kürzlich das Abzeichen des Majors erhalten. Mehr als 160 Soldaten in Uniform standen stramm, als der watschelnde Nils seine Auszeichnung erhalten hat. „Seine Beförderung diesen August für sein gutes Benehmen und seine Vorbildfunktion für die übrigen Pinguine im Zoo von Edinburgh ist ein Meilenstein in seiner Karriere als Maskottchen der Wache“, so Oberfeldwebel Fredrik Gresseth von der königlich-norwegischen Leibwache.

Damit hat der Pinguin jetzt offiziell einen neuen Titel. Dieser lautet: Generalmajor Sir Nils Olav III., Baron der Bouvetinsel und offizielles Maskottchen der Wache Seiner Majestät des Königs von Norwegen. Die steile Karriere des flugunfähigen Vogels besteht mittlerweile aus mehreren Beförderungen und einem Ritterschlag im Jahr 2008.

Today we joined His Majesty the King's Guard Band and Drill Team of Norway at @EdinburghZoo for the promotion of their official mascot, Emperor Penguin Brigadier Sir Nils Olav III.



