Tragt euch den 23. August fett in eure Kalender ein. Denn dann startet der rückläufige Merkur. Und wer sich schon ein bisschen mit Astrologie beschäftigt hat, weiß: rückläufiger Merkur bringt Chaos.

Aber keine Sorge: wir haben Tipps, wie ihr euch auf die Phase vorbereiten könnt!

Es ist wieder rückläufiger Merkur

Von 23. August bis 15. September 2023 ist wieder jene Phase, vor der sich Astro-Fans wohl am meisten fürchten: der rückläufige Merkur. Eine Phase, die in den Augen einiger von Chaos und Problemen bestimmt ist. Denn der rückläufige Merkur steht für Probleme in den Bereichen Technik und Kommunikation. Beim kommenden rückläufigen Merkur mischt dann auch noch die Venus mit, die bis zum 3. September rückläufig ist. Kurz gesagt: auch in Liebesdingen könnte es chaotisch werden. Die genauen Auswirkungen können natürlich von Sternzeichen zu Sternzeichen variieren. Dennoch gibt es einige grundlegende Tipps, wie ihr euch vor Chaos und Turbulenzen schützen könnt!

Tipp 1: Es wird Zeit fürs Manifestieren

Manifestieren in der Zeit von Chaos: Kann denn das zusammenpassen? Wir sagen ja! Denn ganz besonders der rückläufige Merkur steht für Reflexion und bringt einige Erkenntnisse. Um nicht von vielen emotionalen Überraschungen aus dem Konzept gebracht zu werden kann es deshalb hilfreich sein, das eigene Visionboard noch vor der Planetenphase auf den neuesten Stand zu bringen. So habt ihr eure Ziele und Wünsche klar vor Augen!

via GIPHY

Tipp 2: Haltet euch fern von unerwarteten Großprojekten

Der rückläufige Merkur steht exemplarisch dafür, dass eine Phase des Chaos auf uns alle zukommen könnte. Umso wichtiger ist es deshalb, in dieser Zeit immer klar den Überblick zu haben (oder es so gut wie möglich zumindest zu versuchen). Versucht es zu vermeiden, euch in der aktuellen Situation spontan in Großprojekte zu stürzen. Denn bei diesen ist Chaos quasi vorprogrammiert.

via GIPHY

Tipp 3: Die richtige Planung ist alles!

Apropos Überblick. Besonders beim rückläufigen Merkur ist Timing wirklich am wichtigsten! Denn diese Phase birgt oft die Möglichkeit für Missverständnisse. Es ist also wirklich nicht der perfekte Zeitpunkt für tiefgründige emotionale Gespräche, Deep Talk oder große Beziehungsfragen. Ausnahme ist natürlich, wenn es ein Thema ist, auf das ihr euch schon lange vorbereitet.

via GIPHY

Tipp 4: Selfcare ist jetzt euer ständiger Begleiter

Wer ein bisschen über den rückläufigen Merkur recherchiert, merkt schnell: die meisten erleben in dieser Phase viel Stress; ganz besonders emotionalen! Umso wichtiger ist es deshalb, dem so früh wie möglich vorzubeugen und entgegenzuwirken. Stichwort: Selfcare! Plant bewusst Me-Time ein und nehmt euch die Zeit für Journaling, Meditationen und was auch immer ihr als Selfcare definiert. Ihr braucht die Zeit, um abzuschalten.

via GIPHY

Tipp 5: Zeit für frischen Wind

Unser letzter Tipp mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unlogisch erscheinen. Doch ein bisschen Decluttering kann beim rückläufigen Merkur kleine Wunder bewirken. Denn inmitten des Chaos kann man so ein bisschen Kontrolle zurückgewinnen. Aber Achtung: macht kein Großprojekt daraus! Widmet euch zum Beispiel nur eurem Kleiderschrank oder der Make-Up-Sammlung und sortiert sie Schritt für Schritt aus! Ihr werdet sehen: es hilft!

via GIPHY