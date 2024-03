Osterzeit ist Schoko-Zeit! Was du tun kannst, damit dein Hase so lange wie möglich lecker bleibt und wie du ihn notfalls weiterverarbeiten kannst, erfährst du hier.

Dies gilt natürlich auch für Nikoläuse und Co.

Genießer müssen mit folgendem Risiko rechnen

Beim Naschen gibt es zwei verschiedene Typen. Jene, die den gefundenen Schokohasen sofort aufreißen und verputzen (jep me) – und die anderen, die es nicht übers Herz bringen, das hübsch verpackte Tier aufzureißen. Erstmal platzieren sie ihn also nett im Raum, um so lange wie möglich daran zu zerren. Dabei bringt jede Art ein gewisses Risiko mit sich. Während die Spontan-Esser sich kurzfristig mit möglichen Bauchschmerzen und zwickenden Hosen herumplagen, haben die Genießer das Risiko, dass ihr Osterhase seinen Charme verliert. Zum Beispiel, weil er plötzlich mit einem Ausschlag in Form von weißen Punkten oder Flecken übersät ist oder sein Geschmack dem Käse aka Lagerpartner im Kühlschrank ähnelt. Was also tun, um länger genießen zu können?

So schmeckt die Schoko länger frisch

Verliert die Schokolade an Ästhetik und Geschmack, ist meist die falsche oder zu lange Lagerung der Grund. Viele wählen dabei, um sicherzugehen, den Kühlschrank. Das ist aber leider die falsche Wahl. Denn das feuchte Klima bringt die Schokolade zum Schwitzen. Der Zucker setzt sich ab, die Schokolade läuft weiß-gräulich an. Dieser sogenannte „Fettreif“ tritt am schnellsten bei dunkler Schokolade auf. Nämlich dann, wenn das Fett der Kakaobutter nach außen wandert und dort zu kristallisieren beginnt. Auch wenn die Ästhetik unter der Optik leidet, ist dies grundsätzlich nicht schädlich.

Wenn du deine Schokolade aber schokobraun favorisiert, solltest du Temperaturschwankungen vermeiden. Denn auch zu warm ist nicht gut. Die Fettanteile werden weich, steigen an die Oberfläche und verfestigen sich dort wieder. Ideal wäre daher eine konstante Lagerung von 18 Grad. Dann doch lieber gleich essen oder weiterverarbeiten.

So könnt ihr alte Schokolade wiederverwenden

Wenn du an warmen Sommertagen nicht mehr an das letzte Ostern erinnert werden möchtest, kannst du die Schokolade schmelzen und somit verwerten. Zum Beispiel einfach statt des Pulverkakaos in heißer Milch zergehen lassen. Oder in der Mikrowelle oder über dem Wasserbad schmelzen und als Topping für Eis oder Muffins verwenden. Übrigens: Im Wasserbad solltest du unbedingt darauf achten, dass kein Wasser oder Wasserdampf in den Topf mit Schokolade kommt. Andernfalls wird die Schokolade fest und lässt sich nicht mehr verflüssigen.

Leckere Rezepte haben wir auch hier für dich: Wie wärs zum Beispiel, die Reste zum Schokomouse zu verwenden? Besonders easy und lecker ist auch Schokoladen-Schlagobers. Den Zuckeranteil im Rezept kannst du mit dem süßen Schokoladenanteil natürlich weglassen.