Noch bis dritten September ist die Venus rückläufig. Und für alle, die gerade Unsicherheiten in Beziehungssachen erleben, könnte das ziemlich einschneidend sein.

Denn die rückläufige Venus kann einen ziemlich großen Einfluss auf unser Liebesleben haben.

Venus ist rückläufig!

Wer sich mit Astrologie beschäftigt, hat bestimmt schon einmal vom rückläufigen Merkur gehört, der gerne einmal das ein oder andere Chaos verursacht. Doch Merkur ist nicht der einzige Planet, der uns und unser Umfeld durcheinander bringen kann. Von 22. Juli bis 3. September 2023 ist nämlich Venus rückläufig. Und wie könnte es anders sein: sie bringt unser Liebesleben ganz schön durcheinander. Denn wenn der Planet der Liebe, Schönheit und Freude ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird, kann das natürlich auch Auswirkungen auf uns haben. Aber zuallererst die Entwarnung: Venus bewegt sich nicht wirklich rückwärts. Die Bezeichnung beruht lediglich auf einer optischen Illusion.

Venus ist übrigens im Zeichen des Löwen rückläufig; und genau deshalb kann sie liebestechnisch auch so einiges an Chaos stiften. Denn in der Phase der rückläufigen Venus empfinden viele das Gefühl, sich näher mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen zu wollen. Das bedeutet auch, dass wir vermehrt an unsere ehemaligen Beziehungen denken und vielleicht dem ein oder anderen Verflossenen oder der ein oder anderen Verflossenen nachtrauern. War die Trennung wirklich die richtige Entscheidung? Wäre das vielleicht die große Liebe gewesen? Sollte ich mich vielleicht doch noch einmal melden?

Fragen über Fragen, die oft in jeder Menge Dramatik enden können und vor allem viel emotionalen Stress zur Folge haben. Vor allem für jene unter uns, die ja eigentlich in Beziehungen sind. Denn unabhängig von den Gedanken an die/den Ex hat die rückläufige Venus auch andere Einflüsse auf unser Liebesleben. Da kann es schon einmal zu Streitigkeiten untereinander kommen oder der Frage, ob die Beziehung denn wirklich die richtige ist. Ihr seht: es ist eine Phase der großen Entscheidungen!

Wie kann ich die rückläufige Venus für mich nutzen?

Aber keine Sorge, die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit muss nicht immer in einer Krise enden. Seid euch einfach darüber im Klaren, dass die kommenden Wochen durchaus nostalgisch und emotional sein können. Aber nur, weil ihr einmal an eure:n Ex denkt, heißt das noch lange nicht, dass die aktuelle Beziehung zum Scheitern verurteilt ist oder die Trennung die falsche Entscheidung war.

Vor allem bei Beziehungen, an denen ihr noch nagt, könnt ihr die rückläufige Venus auch für euch nutzen. Die kommenden Wochen sind nämlich auch eine gute Zeit, um endlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Was dabei jedoch sehr wichtig ist: setzt euch mit wirklich allen Seiten der Ex-Beziehung auseinander. Es bringt niemandem etwas, die Ex-Beziehung zu verherrlichen oder komplett schlecht zu machen. Bevor ihr ein Gespräch initiiert, macht euch also vielleicht Notizen oder eine Liste mit den Dingen, die ihr noch klären wollt. Vielleicht hilft euch ja genau dieses Gespräch, endlich voranzukommen. Allgemein kann euch die rückläufige Venus auch helfen, herauszufinden, was ihr wirklich wollt und in einem Partner/einer Partnerin sucht. Denn wer viel über vergangene Beziehungen nachdenkt und reflektiert, sieht auch, warum manche Dinge einfach nicht geklappt haben!

Übrigens: auch wenn viele die Venus nur mit romantischen Beziehungen in Verbindung bringen, kann sie auch Auswirkungen auf unsere Freundschaften haben. Vielleicht bemerkt ihr ja, dass ihr in den nächsten Tagen öfters an eine ehemalige BFF denkt oder die Freundin, die euch so richtig verletzt hat. Auch solche Erlebnisse können emotionale Narben hinterlassen und sollten einmal offen geklärt werden. Wenn ihr euch dazu bereit fühlt, sind die kommenden Wochen der perfekte Zeitpunkt, um mit diesen Menschen abzuschließen.