Die Geschenke müssen gekauft, der Christbaum besorgt und die Gäste eingeladen werden. Für manche, ist die besinnliche Zeit irgendwie gar nicht so besinnlich. Für sie ist der ganze Rummel um Weihnachten ein echter Graus. Kein Wunder, dass da so manch einer zum echten Grinch montiert.

Diese Tierkreiszeichen lieben an Weihnachten am meisten, dass es nur ein Mal im Jahr ist.

Skorpion

Der Skorpion ist ein absolutes Arbeitstier, er verabscheut daher alles, was zu Verzögerungen seiner To-dos führen könnte. Das gilt eben auch für die Weihnachtsfeiertage, denn hier ist er gezwungen, sich freizunehmen. Anstatt entspannte Stunden mit der Familie zu verbringen, würde das Sternzeichen eigentlich lieber seine To-do-Liste abarbeiten. Zum einen, weil er sich stets weiterentwickeln möchte, zum anderen, weil er, wenn er nichts tut, danach umso gestresster ist. Diese Unzufriedenheit bekommen dann leider auch seine Mitmenschen zu spüren.

Waage

Auch die Waage kann zu Weihnachten zum Grinch werden. Eigentlich lieben sie die Feiertage ja, aber der Stress während der Vorweihnachtszeit wird zur echten Zerreißprobe für das dünne Nervenkostüm dieses Sternzeichens. Doch meist macht sich die Waage diesen Stress nur unnötig selbst. Das liegt vor allem daran, dass sie Struktur liebt und stets einen ganz genauen Plan hat. Sie will immer alles perfekt machen. Kein Wunder, dass sie da an Weihnachten ins Strudeln kommt, anstatt einfach mal zu genießen.

Widder

Dem eher ruhigen Widder ist es von vorneherein ein Graus, wenn er sich durch Menschenmassen drängen muss, um seine Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Das Gedränge macht ihn nervös und stresst ihn so sehr, dass er sich ganz schnell wieder in seine vier Wände zurückziehen möchte. Tja, und wenn das nicht klappt, kann es schon mal passieren, dass Widder richtig wütend werden. So kann das Sternzeichen seine schlechte Laune sogar an Heiligabend seine Mitmenschen spüren lassen. Dann heißt es: besser in Deckung gehen.