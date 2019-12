Zu wissen, was man will, ist nie verkehrt. Mit der richtigen Dosis an Selbstbewusstsein, kann man seine Ziele im Leben besser erreichen und lässt sich von anderen Menschen nicht so schnell entmutigen.

Wir haben DIE drei Sternzeichen für euch, die sich besonders durch ihren selbstbewussten Charakter auszeichnen.

1. Wassermann

Der Wassermann hat nicht den aller leichtesten Charakter. Durch seine arrogante Art ist er in seinem Umfeld nicht immer die beliebteste Person. Doch das stört ihn nicht. Im Gegenteil, seine selbstbewussten Züge gefallen dem Wassermann persönlich am meisten. Aus diesem Grund kommt es für ihn auch nicht infrage, sein hohes Maß an Selbstbewusstsein je abzulegen.

2. Stier

Dass der Stier von Überzeugungskraft nur so strotzt, ist keine Neuigkeit. Schließlich ist er bekannt dafür, in jeder Situation sofort mit dem Kopf durch die Wand laufen zu wollen und zudem äußerst stur zu sein. So möchte er sich beispielsweise seine Ziele stets selbst erarbeiten. Hat er sich etwas in den Kopf gesetzt, bringt ihn davon so schnell niemand wieder ab.

3. Skorpion

Viele Menschen fürchten sich vor dem Skorpion, da sein starker Charakter häufig als einschüchternd wahrgenommen wird. Seine eigenwillige Art erfüllt den Skorpion dennoch mit Stolz. Er liebt die Herausforderung und ist immer motiviert, neuen Dingen auf den Grund zu gehen. Sein großes Selbstbewusstsein ist ihm hierbei oft eine große Hilfe.