Der Name Tausendfüßler ist eigentlich sehr irreführend. Denn bisher gab es keinen einzigen, der es tatsächlich auf diese Summe brachte. Bis jetzt! Denn Forscher in Australien haben jezt ein Exemplar mit über 1.300 Füßchen entdeckt.

Der vorige Rekordhalter hatte „nur“ 750 Füße.

Forscher entdecken Tausendfüßler mit 1.000 Füßen

Der wissenschaftliche Name von Tausendfüßler lautet „Myriapoden“. Dieser impliziert auch nicht, dass diese Tiere tatsächlich 1.000 Füße haben, denn das haben sie nicht! Das Exemplar mit den bisher meisten Füßchen kam auf 750 Stück. Doch jetzt haben Forscher einen weiteren Tausendfüßler gefunden, der seinem Namen gerecht wird. Denn die Spezies „Eumillipes persephone“ bringt es auf 1.306 Beinchen. (Shoutout zu der Person, die alle Füße abgezählt hat!)

Die neue Art der Tiere hat sich in einem Bohrloch in Australien versteckt – in 60 Metern Tiefe. Wie ein Insektenforscher von der Virginia Tech Universität in Blacksburg im Scientific Reports schreibt, hat das Team vier Exemplare der neuen Spezies genauestens analysiert. Die Tierchen haben demnach einen fadenförmigen Körper, der bis zu zehn Zentimeter lang sein kann und aus etwa 330 Segmenten besteht. Den Namen „Eumillipes persephone“ gaben die Forscher dieser Tausendfüßler-Gattung übrigens als Anspielung an Persephone, der griechischen Göttin der Unterwelt.

Tiere haben keine Augen

Das Besondere an den Tausendfüßlern: Sie haben keine Augen. Stattdessen einen großen Kopf mit langen Fühlern. In der Studie heißt es, dass dies typisch für Tiere ist, die ihr Leben tief unter der Erde verbringen. Sie haben einen sehr flexiblen Körper, den sie in die Länge ziehen können, um bei Bedarf noch schmaler zu werden. So können die Insekten auch in die kleinsten Spalten kriechen. Die unzähligen kleinen Beinchen helfen dem Tier, schnell vorwärts zu kommen.

Was die Studie auch verrät: Tausendfüßler gehörten zu den frühesten atmenden Tieren auf der Erde. Einige Arten, die bereits ausgestorben sind, wurden sogar über zwei Meter lang. Wer jetzt denkt: „ihhh, eklig“, sollte sich bewusst sein, dass diese Tiere eine wichtige Rolle in ihrem Ökosystem spielen. Denn sie fressen Geröll und sind dafür zuständig, Nährstoffe wiederzuverwerten.

Fun Fact: Tausendfüßler kommen nicht mit einer ganzen Pracht an Beinchen auf die Welt. Babys schlüpfen mit nur vier Beinchen. Der Rest entwickelt sich dann nach und nach.