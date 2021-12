Große Trauer in der Musikwelt. Der puerto-ricanische Musikproduzent Flow La Movie, seine Frau und ihr gemeinsamer vierjähriger Sohn kamen bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben.

Der Musiker wurde nur 38 Jahre alt.

Flow La Movie und Familie bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Eine schreckliche Tragödie ereignete sich am Mittwoch in der Dominikanischen Republik: Beim Absturz eines Privatjets kamen insgesamt neun Menschen ums Leben. Unter den Opfern: der Musikproduzent Flow La Movie – der im bürgerlichen Namen José Angel Hernández heißt – seine Partnerin Debbie und sein Sohn Jayden.

Die furchtbare Tragödie ereignete sich am 15. Dezember 2021. Der Musikproduzent, sein vierjähriger Sohn, seine Lebensgefährtin, sowie sechs weitere Insassen begaben sich in einem Privatflugzeug auf einen Flug von der Dominikanischen Republik nach Florida.

Wie unter anderem „People“ berichtet, soll es schon kurz nach dem Start in Santo Domingo „technische Probleme“ gegeben haben, woraufhin der Pilot versuchte zwischen zu landen. Die Notlandung missglückte jedoch. Wie die Charter-Gesellschaft „Helidosa“ mitteilte, kamen bei dem tragischen Unfall „alle Besatzungsmitglieder und Passagiere“ ums Leben.

Die genauen Umstände und wieso die Maschine letztlich abstürzte, sind noch völlig unklar. Die zuständige Fluggesellschaft veröffentlichte zwar eine Namensliste der Toten, machte aber vorerst keine Angaben zur Ursache des Unglücks.

Fans und Celebrities trauern

In der Musikwelt ist die Bestürzung natürlich enorm. Auf Instagram zollen Fans und viele Freunde dem 38-Jährigen und seiner Familie Tribut. Rapper Guaynaa schrieb in einem emotionalen Statement: „Ruhe in Frieden mit deiner Partnerin und deinem Sohn. Ich habe deine Familie in meine Gebete aufgenommen. Wir lieben euch“

Und auch der berühmte Reggaeton-Musiker J Balvin trauert um den plötzlichen Tod der Familie. Der 36-jährige Superstar teilte ein Foto sowie ein Video auf Instagram, das ihn gemeinsam mit Flow La Movie zeigt. „José Ángel, Danke für deine positiven Vibes, immer! Ruhe in Frieden.“, schreibt der Musik-Künstler zu dem Bild.

Flow La Movie produzierte überwiegend Musik für Künstler aus Lateinamerika und Amerika, darunter Hits wie „Te Boté“ mit Bad Bunny, Nicky Jam und Ozuna.