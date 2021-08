Manche Personen haben in einer Beziehung immer sehr hohe Erwartungen. Die Charaktereigenschaften dieser Sternzeichen führen zu sehr hohen Erwartungen, die in der Liebe oft nicht erfüllt werden können.

Diese Tierkreiszeichen haben besonders hohe Ansprüche, wenn es um die Liebe geht.

Stier

Der Stier ist immer auf der Suche nach dem perfekten Partner für die perfekte Beziehung. Er wünscht sich einen Partner, mit dem er ein schönes und idyllisches Leben führen kann. Leider vergisst er dabei, dass eine Beziehung oft viel Arbeit ist und es die ideale fehlerlose Partnerschaft gar nicht gibt. Die Vorstellungen des Sternzeichens decken sich meistens also nicht mit der Realität. Mit ihren Vorstellungen im Hinterkopf stellen sie viel zu hohe Ansprüche an ihren Partner, der die Erwartungen nicht erfüllen kann. Deshalb denkt der Stier oft, dass sein Gegenüber nicht der oder die Richtige ist. So wirft er dann schnell das Handtuch.

Jungfrau

Immer kommt der Jungfrau ihre perfektionistische Art in die Quere. Nur ungern gibt sie das Zepter der Verantwortung ab und überlässt gewisse Dinge dem Zufall. In Bezug auf eine Beziehung sehr problematisch. Denn in einer Beziehung ist leider nie immer alles kontrollierbar. Von ihrem Partner erwartet sie immer, dass er seine Liebe mit kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten unterstreicht. Dies bezieht sich besonders auf kleine Geschenke und Ordnung beziehungsweise Sauberkeit in den gemeinsamen vier Wänden. Erfüllt ihr Partner ihre Erwartungen nicht 24/7, interpretiert dieses Sternzeichen dies oft als gescheiterte Partnerschaft. Das kann Gift für jede Beziehung sein, weil die Jungfrau dadurch immer wieder unzufrieden, kritisch und kühl reagiert.

Skorpion

Skorpione geben in ihren Beziehungen alles, was sie können. Denn sie sind besonders leidenschaftlich, liebevoll und engagiert, was ihre Partnerschaft angeht. Das sind an sich sehr gute Eigenschaften von der eine Beziehung sehr profitiert. Allerdings erwartet der Skorpion genau dasselbe von seinem Gegenüber. Gibt sein Partner also nicht genau gleich viel, dann führt dies zu großer Unzufriedenheit bei diesem Sternzeichen. Außerdem wünscht sich der Skorpion viel Aufmerksamkeit und Harmonie. Deshalb möchte er seinen Partner rund um die Uhr um sich haben. Aber das kann kein Partner erfüllen, denn eigene Interessen auszuleben ist für eine gesunde Beziehung essenziell.