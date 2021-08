Gerade, als wir dachten, wir hätten den gesamten Kardashian und Jenner Clan endlich durchschaut und könnte der verzweigten Familiengeschichte folgen, tauchen plötzlich neue Gesichter auf! Und alle so: WHOAT?!

Derzeit kursieren nämlich einige Fotos von Kendall und einem jungen Mann mit dunklen Haaren und markantem Schnauzer durch das Internet. Ein Ersatz für Gigi Hadid? Ein neuer Loverboy? Auf den Bildern sehen Kendall und Kirby, wie ihre mysteriöse Begleitung heißt, glücklich, gelöst und vor allem intim aus. Fast als gehörte er zu Familie …

Beim ersten Blick auf den Instagram Account von Kirby Jenner, wie der junge Schnauzbartträger sich nennt, macht die Verwirrung nur noch größer. Denn dort gibt er an, Kendalls Zwillingsbruder zu sein. Jetzt fragen wir uns natürlich: Wie konnte ein ganzes Familien-Mitglied bei Keeping Up with the Kardashians untergehen? Das hätte Momager Kris sicherlich zu vermarkten gewusst.

Beim genaueren Betrachten der Bilder auf Kirby Jenners Account wird aber irgendwann klar: Bei dem jungen Herren handelt es sich nicht um ein geheimes Mitglied des Reality TV Clans, sondern um Kendalls (wahrscheinlich) größten Fan! Denn mit extrem ausgeklügelten Photoshop-Skills montiert Kirby sich schnell einfach mal in intime Familien-Momente, auf gemeinsame Cover und sogar in Videos! Die Posts sehen täuschend echt aus und haben Kirby mittlerweile über 940.000 Follower auf Instagram eingebracht.

Wir sind von der Täuschung ziemlich begeistert. Je tiefer man in den Account eintaucht, desto witziger werden die Fotomontagen. Wir empfehlen also: Folgen und Genießen 😉