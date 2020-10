Nagelpflege ist besonders wichtig. Allerdings gibt es einige Fehler, die wohl jeder schon einmal gemacht hat, aber unbedingt vermeiden sollte.

Diese sechs Fehler bei der Maniküre hat fast jeder schon einmal gemacht:

1. Schneiden schadet den Nägeln

Der wichtigste Schritt bei einer guten Nagelpflege ist, die Nägel zu kürzen und in Form zu bringen. Dabei machen aber viele schon den ersten Fehler: Sie schneiden ihre Nägel mit der Schere, anstatt sie kurz zu feilen. Das mögen die Nägel gar nicht und lässt sie sogar brüchig werden. Am besten ist es, wenn du eine klassische Nagelfeile benutzt. Denn die arbeiten schonend und versiegeln die Enden der Nägel sofort. Wichtig: Feile deine Nägel immer von der Mitte nach außen. Niemals einfach hin und her feilen, denn das raut die Nägel zu sehr auf.

2. Niemals die Nagelhaut schneiden

Natürlich wird bei einer professionellen Nagelpflege die Nagelhaut geschnitten. Aber zu Hause solltest du lieber die Finger davon lassen! Denn wenn du nicht genau weißt, was von der Haut weg darf und was nicht, könntest du deine Nagelhaut verletzen. Tipp: Massiere deine Nagelhaut sanft mit einem Nagelpflegeöl ein und schiebe anschließend die Nagelhaut vorsichtig mit einem Stäbchen oder Fingernagel zurück. Das hat den gleichen Effekt und du tust der empfindlichen Haut rund um deine Nägel etwas Gutes.

3. Bei der Nagelpflege niemals den Unterlack vergessen

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Aber du solltest trotzdem nicht auf den Unterlack vergessen. Unser Nagel hat nämlich kleine Rillen, die zuerst aufgefüllt werden müssen, damit sich der Nagellack schön gleichmäßig verteilen lässt. Außerdem beugt man durch den Unterlack Verfärbungen der Nagelplatte, die unter anderem durch den aufgetragenen Nagellack entstehen können, vor. Also solltest du den Unterlack nicht vernachlässigen.

4. Unregelmäßige Nagelpflege vermeiden

Wie auch bei der Haarpflege, brauchen auch Nägel Regelmäßigkeit um schon und stark zu wachsen. Deshalb solltest du immer auf regelmäßige Nagelpflege setzen. Dafür solltest du dir auch immer viel Zeit nehmen, und zwar einmal pro Woche. Ausnahme: Ein eingerissener oder abgebrochener Fingernagel sollte natürlich direkt repariert werden.

5. Niemals Wattestäbchen zum Ausbessern benutzen

Wer kennt es nicht? Ab und zu landet ein Farbtupfer neben den Nagel und dann greift man natürlich zum Wattestäbchen, um den Fehler auszubessern. Das solltest du aber lieber sein lassen. Der Patzer ist dann vielleicht weg, lästige Fussel im Nagellack aber da. Außerdem eignet sich das Wattestäbchen nicht für schwer zu erreichende Stellen direkt am Nagel. Dafür ist es dann doch zu unpräzise. Tipp: Für die kleinen Fehler solltest du lieber einen Pinsel benutzen. Damit kannst du viel genauer unerwünschte Flecken entfernen und auch an schwierigen Stellen ausbessern. Und er hinterlässt auch keine Fussel!

6. Mehrere Schichten Nagellack schauen nicht gut aus

Nicht jeder Nagellack ist gleich bei der ersten Schicht deckend. Deshalb machen viele den Fehler und streichen gleich mehrere Schichten bei der Nagelpflege auf die Finger. Doch zu viele Schichten lassen deinen Nagel unnatürlich dick aussehen. Wichtig: Lackiere nie mehr als mit zwei Schichten deine Nägel. Außerdem sollte die erste Schicht komplett trocken sein, bevor du die zweite lackierst. Dann sieht das Ergebnis gut aus und der Lack hält auch viel länger.