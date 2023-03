Es geht schon wieder ein neuer Beauty-Hack auf TikTok viral. Der “No-Make-up-Eyeliner” verspricht einen dramatischen Wimpernaufschlag, dank Abschminken. Ja, ihr habt richtig gelesen.

Wir verraten euch, was es mit dem Hype auf sich hat.

Volle Wimpern durch Abschminken? Beauty-Hack geht viral

Wer schon mal unter Stress einen Lidstrich ziehen musste, weiß wie nervenaufreibend das Beauty-Prozedere sein kann. Mal ist er zu dünn, mal viel zu dick und wieder ein anderes mal passt die Form so überhaupt nicht. Ihr würdet euch dann am liebsten einfach nochmal das Gesicht waschen und einen neuen Versuch starten? Laut einigen Beauty-Addicts auf TikTok solltet ihr genau das tun. Denn das Abschminken soll für einen definierten Wimpernkranz und einen echten Wow-Effekt sorgen. But how?

Unter dem Pseudonym „No-Make-up-Eyeliner“ macht derzeit ein neuer Beautytrend die Runde. Viral ging der Eyeliner-Trick dank der Beauty-Influencerin Steph Hui. Ihr Video, in dem sie den Trick testet, hat bereits über drei Millionen Aufrufe auf TikTok und auch ihre Follower:innen scheinen ihr kleines Beauty-Geheimnis zu feiern. „Ich liebe es!“, schreibt zum Beispiel eine Userin unter dem Clip. Eine andere kommentiert: „OMG ich habe es getestet, das Ergebnis sieht einfach richtig gut aus“.

Das beste: Der Trick ist wirklich simple und einfach perfekt für Tage, an denen man lieber auf Mascara verzichten möchte, sich aber dennoch dichte Wimpern und einen Clean-Girl-Look à la Hailey Bieber wünscht. Aber wie genau funktioniert der virale Eyeliner-Hack nun?

So geht der No-Make-up-Eyeliner

Für den Look tragt ihr als Erstes einen Lidstrich (ihr könnt dazu Gel-Eyliner oder Kajal verweden) am oberen und unteren Lidrand auf. Und zwar möglichst flott und unordentlich. Ihr macht also genau das Gegenteil von dem, was ihr sonst so bei eurer Make-up-Routine macht. So und nun habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr schminkt euch ganz radikal wie TikTokerin Steph über dem Waschbecken ab. Bei wasserfesten Produkten solltet ihr hier aber vorsichtig sein und nicht zu sehr rubbeln. Denn ihr wisst ja: die Augenpartie ist sehr sensibel.

Das Abschminken mit Wasser macht aber natürlich nicht ganz so viel Sinn, wenn ihr bereits Blush, Highlighter etc. aufgetragen habt, denn das würde eurer restliches Make-up ruinieren. Solltet ihr also schon geschminkt sein, entfernt ihr am besten den Lidstrich einfach wieder mit einem Wattestäbchen oder einem in der Mitte gefalteten Wattepad. Und das ist auch schon das Geheimnis hinter dem viralen Hack!

Das Ergebnis: Eure Wimpern wirken dank des unsichtbaren Eyeliners sofort dichter und voluminöser. Ihr könnt es dann dabei belassen und auf einen besonders natürlichen Look setzen oder aber ihr verwendet den No-Make-up-Eyliner sozusagen als Basis für ein extra dramatisches Augen-Make-up. Dazu könnt ihr beispielsweise einen schimmernden Lidschatten auftragen und die Wimpern mit Mascara tuschen. Y2K-Vibes inklusive. Viel Spaß beim Ausprobieren!