Das gute alte Bargeld ist zurück! Zumindest scheint die Gen Z jetzt Cash Money für sich entdeckt zu haben. Denn unter dem Hashtag #cashstuffing macht auf TikTok gerade ein neuer Finanztrend die Runde – der eigentlich gar nicht so neu ist.

Was genau es mit dem Spar-Hack auf sich hat, verraten wir hier.

Bargeld-Boom bei Digital Natives: Cash Stuffing erobert TikTok

„Neue Woche, neues Cash Stuffing“, beginnt TikTokerin Dilara (@kreativbudget) eines ihrer Videos. Zu sehen ist dann, wie sie Geldscheine abzählt und fein säuberlich und geordnet in einzelne Umschläge steckt. Sucht man auf der Online-Plattform nach dem Hashtag #cashstuffing, stößt man auf unzählige Videos, die ähnlich wie Dilaras Clip aufgebaut sind. Auffallend ist dabei das Alter der User:innen. Denn vorrangig Jugendliche sehen in dem Trend offenbar einen neuen Weg, um ordentlich zu sparen. Hat die Gen Z nun etwa das gute alte Bargeld für sich entdeckt? Oder was genau hat es mit dem TikTok-Hype auf sich?

Cash Stuffing bedeutet übersetzt so viel wie „Bargeld stopfen“. Dahinter steckt tatsächlich eine Art Sparmethode. Und genau dieser Trend könnte für eine kleine Revolution der heutigen Zahlweisen sorgen. Denn er stellt eine echte Gegenbewegung zu Online-Banking und Kartenzahlung dar. Aber step by step: wie genau funktioniert Cash Stuffing überhaupt?

So funktioniert Cash Stuffing

Laut der Cash-Stuffing-Community funktioniert das Ganze so: Zuallererst verschafft man sich einen Überblick über die eigenen Finanzen, indem man die Fixkosten (wie Miete, Autoversicherung etc.) bezahlt und den Rest des Einkommens vom Konto abhebt. Dieses Geld wird auf verschiedene Umschläge verteilt. Beispiel: ein Fünfziger für Freizeitaktivitäten, ein weiterer für Shopping, vier Fünfziger für Lebensmittel und jeweils einen Zwanziger für Notfälle, Haushalt und Geschenke. So weit, so simple.

Doch nun ist rechnen angesagt: Auf der Rückseite des Umschlags findet sich nämlich ein sogenanntes Budget-Sheet. Das soll für den Überblick sorgen. Darin trägt man dann ein, wie viel Geld man im besagten Monat in den Umschlag gegeben hat und welche aktuelle Summe sich darin befindet. So zumindest die Theorie.

Haushaltsbuch 2.0

Besonders Spaß macht der Trend vor allem durch Gadgets wie Ringbücher, Umschläge und Co. Denn hier kann man sich durchaus kreativ austoben und cute Motive oder Muster auswählen. Die einzelnen Briefchen können außerdem auch nach Farben sortiert werden – dadurch behält man noch besser den Überblick.

Aber Moment mal: Einigen Millennials kommt der Trend vielleicht durchaus bekannt vor. Cash Stuffing klingt zwar ziemlich fancy, neu ist das Konzept aber keineswegs. Das Grundprinzip ähnelt dem des Haushaltsbuchs, das schon seit Jahrzehnten als bewährtes Mittel zur Budgetierung genutzt wird. Aber ist das Comeback der Sparmethode wirklich sinnvoll?

Das sind die Vor- und Nachteile des Spartrends

Dafür spricht, dass der Trend eine gute Möglichkeit darstellt, Ausgaben bewusster zu tätigen und wieder ein echtes Gespür für Geld zu entwickeln! Denn gerade in Zeiten des Online-Bankings und kontaktlosem Bezahlens kann man schnell den Überblick über die monatlichen Ausgaben verlieren. Und außer Frage steht, dass die tatsächliche Ausgabe von Bargeld mehr Hemmungen erzeugt, im Vergleich zum Kauf per Karte.

Zudem wird Einkaufen und Bezahlen mit der Karte laut Studien als deutlich befriedigender und belohnender eingestuft. Heißt: Es steigt auch der Konsum! Dass wir mit Kreditkarte oder in Onlineshops eher dazu neigen, spontane Käufe zu tätigen, ist also nichts Neues. Vor allem Shopping-Seiten, die Zahlungen auf Rechnung oder in Raten anbieten, werden schnell gefährlich. Und wenn man bedenkt, dass sich immer mehr Jugendliche verschulden, liegen die Vorteile des Haushaltsbuch 2.0 also ganz klar auf der Hand. Dazu kommt: Ist der Geldbeutel oder das Geld-Briefchen leer, gibt es nichts mehr zum Ausgeben. Über den eigenen Verhältnissen zu leben, ist hier also eigentlich nicht möglich.

Aber: die analogen Finanzplanung bringt nicht nur Vorteile. Wer den Trend ausprobieren möchte, sollte auch im Hinterkopf behalten, dass Bargeld in Zeiten von hoher Inflation vielleicht nicht die beste aller Varianten ist, um Geld zu sparen und zu verwalten. Denn letztendlich wirft das Bargeld-Horten keine Zinsen ab. Die Spartechnik kann aber auch ein Risiko darstellen – Beispiel Diebstahl. Hier sollte man sich also erkundigen, welche Beträge zum Beispiel bei einem Einbruch von der Versicherung gedeckt sind.