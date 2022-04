Die 2000er waren wild, gnadenlos und schräg. So schräg, dass Millennials wie ich optisches Beweismaterial streng verschlossen im Archiv bewahren. Jetzt feiert die Mode von damals aber im Y2K Trend ihr Comeback. Vor diesen Fehltritten will ich die Gen Z nun warnen.

Eine Herzensangelegenheit von einem Millennial an Gen Z

Liebe Gen Z: Diese 00er-Trends könntet ihr bald bereuen

Mein Rat: Lasst die Finger davon!

1. Skinny Brows

Beauty-Trends kommen und gehen, aber manches bleibt auch für immer. Zum Beispiel das Wachstum eurer Augenbrauen. Just saying, denn auch ich habe damals fleißig zur Pinzette gegriffen, um spindeldürre Brauen à la Paris Hilton oder Angelina Jolie zu bekommen. Dann erschien Cara Delevingne mit ihren buschigen Soap Brows auf der Bildfläche und ich stand vor einem Problem. Wer sich schmerzhaftes Microblading ersparen will, um seine Brauenfülle wieder aufzufrischen, sollte bei diesem Trend also besser passen!

2. Der Micro-Pony

Ich kenne niemanden, der nicht heute noch erschaudert, wenn er sich Kinderfotos im Alter von 2-4 Jahren anschaut. Jene Zeit, in der der Friseurbesuch noch fern war und Mama ganz pragmatisch zur Schere griff. Stillhalten war soooo schwer und die Stirnfransen deshalb soooo kurz. Und sagen wir’s mal so: die Micro-Ponys haben mir, wie auch jedem anderen Gesicht, alles andere als geschmeichelt. In den 00er Jahren waren die Baby Bangs dann plötzlich mega angesagt. Der Drang auch so cool wie Christina, Britney und Co. zu sein ließ auch mich über etwaige Kindheitstrauma hinwegsehen. Keine Frage, diese 00er-Fotos haben meine Kleinkindfotos um ein Vielfaches an Hässlichkeit getoppt. Also be aware!

3. Fan-Shirt

Es war im Sommer 2006 und mir schlackerten die Ohren, weil mein langjähriger Schwarm mich endlich ansprach. Nur um mich zu fragen, welcher denn mein Lieblingssong von „Alice in Chains“ ist … und ich hatte keine Ahnung. Ziemlich blöd, weil mein Top ein Bandshirt dieser legendären Grunge Band war. Während ihn der Micro-Pony und die dünnen Augenbrauen noch nicht abgeschreckt haben – das getragene Bandshirt, von dem ich absolut keine Ahnung hatte, hat es.

4. Low Waist

Auch mit dem Risiko, jetzt vollends wie Mutti zu klingen: Leute, bitte passt mit dem Low-Waist Trend auf! Kein Schwein interessiert, welche Unterhose ihr gerade tragt. Und obendrein sind Blasenentzündung oder eine akute Nierenbeckenentzündung äußerst schmerzhafte Angelegenheiten.

5. TikTok-Videos

Ich hab in meiner Jugend ziemlich peinliche Sachen gemacht. Das einzig schöne daran ist, dass die Scham und die Erinnerung daran mit jedem Tag mehr und mehr verblassen. Jeden Tag danke ich Gott, dass Social Media und TikTok damals nicht existiert haben. Also fragt euch besser selbst bei jedem TikTok-Video oder Instagram-Reel, das ihr online stellt: Was werde ich in 5 Jahren darüber denken?