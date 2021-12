Es ist kein Geheimnis, dass Hailey Bieber und Ehemann Justin planen, irgendwann eine Familie zu gründen. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis es so weit ist. Nun fragte Hailey Rosie Huntington-Whiteley allerdings in einer herausgeschnittenen Szene eines Interviews um Erziehungsratschläge.

Wagen Justin und Hailey also nun bald den nächsten Schritt?

Hailey Bieber will Erziehungsratschläge

Planen Justin und Hailey etwa ihre kleine Familie schon in der nächsten Zeit zu vergrößern? Denn offenbar macht sich Hailey derzeit einige Gedanken darüber, was die Kindererziehung so alles mit sich bringen könnte. Das beweist eine herausgeschnittene Szene von einem Gespräch mit dem schwangeren Model Rosie Huntington-Whiteley auf Haileys YouTube-Kanal. „Ich weiß buchstäblich nichts über das Muttersein, aber ich möchte eines Tages Kinder haben. Was ist dein wichtigster Ratschlag für mich?“, fragt die 25-Jährige die werdende Mutter.

Bevor sie der jungen Hailey einen Ratschlag gibt, beruhigt sie ihre junge Interview-Partnerin. Dabei versicherte sie ihr, dass sie eine tolle Mutter sein werde. „Sei nachsichtig mit dir selbst, denn es ist eine Herausforderung. Egal, ob man als Mutter berufstätig ist oder nicht. Man nimmt viel auf sich. Also versuche nett zu dir selbst zu sein„, rät Rosie der 25-Jährigen. Sie solle aber auch nicht zu viel Wert auf die Meinung anderer legen. „Im Allgemeinen sollte man seinem Instinkt folgen“, so Rosie.

Justin wünschte sich Kind für 2021

Es macht ganz den Eindruck, als wäre Justin seinem Wunsch, mit Hailey eine Familie zu gründen, sehr viel näher als je zuvor. Denn in seiner kürzlich erschienenen Dokumentation „Justin Bieber: Our World“ enthüllt der Musiker, dass er hoffe, noch Ende dieses Jahres mit der Familiengründung zu beginnen. Doch Hailey blieb bei der Frage sehr unverbindlich. Sie wollte zwar immer jung Mutter werden, doch jetzt wo sie verheiratet sei, dränge sie die Frage noch nicht.