Wir alle geben unser bestes, immer freundlich, nett und zuvorkommend zu sein. Das ist nicht für jeden immer leicht. Bei diesen drei Sternzeichen liegt es aber in der Natur, ein von Grund auf guter Mensch zu sein:

Waage

Die Waagen schaffen es auch, die schlechteste Stimmung wieder aufzuhellen. Außerdem sind sie immer für all ihre Freundinnen da und helfen ihnen in jeder Lebenslage. Deswegen fühlen sich andere in ihrer Anwesenheit so wohl. Sie können außerdem immer gut unterscheiden, was falsch und was richtig ist. Deswegen legen viele großen Wert auf die Meinung der Waagen. Jemandem einen Wunsch abschlagen können diese Sternzeichen nicht, sie lassen sich aber auch nicht von ihren Mitmenschen ausnutzen. Dabei bleiben sie aber immer freundlich und höflich.

Fische

Fische haben ein sehr großes Einfühlungsvermögen. Ihre Empathie macht sie zu den besten Zuhörern und man kann immer gut mit ihnen kommunizieren. Fische sind zudem offen für alles und unterstützen zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen. Außerdem sind sie nicht nachtragend. Ihren Feinden vergeben sie sehr schnell. Allerdings schließen sie diese auch komplett aus ihrem Leben aus, um keine negative Energie reinzulassen.

Wassermann

Der Wassermann würde nie jemanden vorsätzlich verletzen. Im Gegenteil: Er hält immer allen eine Türe auf und lächelt dabei auch noch. Auch wenn er nicht auf den ersten Blick freundlich wirkt, ist der Wassermann ein sehr loyaler und zuvorkommender Mensch. Ihn besser kennenzulernen, zahlt sich auf jeden Fall aus.