Ein Sexspielzeug-Hersteller wollte wissen, welche Berufe die besten Chancen darauf haben, ein erfülltes Sexleben zu genießen. Das Ergebnis, das man aus der Umfrage lesen konnte, war eindeutig.

Der Spielzeug-Hersteller Lelo UK befragte dafür 2.000 Frauen und Männer, aus den unterschiedlichsten Branchen.

Landwirte haben am häufigsten Geschlechtsverkehr

Für diese Umfragen wurden viele Berufsgruppen befragt. Bänker, Anwälte, Journalisten, Handwerker, Feuerwehrleute, Architekten und viele mehr. Das Ergebnis war für viele überraschend. Denn die Menschen, die am meisten Sex haben, sind Landwirte. In UK ist es zumindest so, dass Landwirte öfter mit jemandem schlafen als andere.

33 Prozent der Landwirte gaben an, sie haben mindestens ein Mal am Tag Sex. Das bedeutet, sie haben im Vergleich zu all den anderen Probanden häufiger Sex. 67 Prozent der Agrarexperten meinten sogar, ihr sexuelles Talent sei “unglaublich gut”. Aber nicht nur Landwirte, sondern auch andere Berufsgruppen schneiden ganz gut ab, wenn es um Sex geht. 17 Prozent der Frisöre und 21 Prozent der Architekten gaben an, auch jeden Tag in den Genuss von Sex zu kommen.

Wer hat den wenigsten Sex?

27 Prozent der Anwälte gaben an, regelmäßig Orgasmen vorzutäuschen. Das bedeutet, sie sind schwer zufriedenzustellen und somit in der Reihung weiter unten. Am letzten Platz sind Journalisten. Die haben nämlich am seltensten Sex. 20 Prozent gaben an, nur einmal im Monat mit jemandem zu schlafen.