Das lange Warten hat ein Ende! Vor einigen Monaten kündigte Yeliz Koc an, dass die einstige Bachelor-Kandidatin mit „Make Love, Fake Love“ ihre eigene Datingshow bekommt. Bislang hüllte sie sich jedoch in Schweigen, wann genau die Sendung ausgestrahlt wird: Nun ist endlich das Startdatum bekannt!

Good News: wir müssen uns nicht mehr lange gedulden!

Yeliz Koc: Dann startet ihre Datingshow „Make Love, Fake Love“

Was war das für ein turbulentes Jahr für Yeliz Koc. Nach der Trennung von ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht während ihrer Schwangerschaft, musste sie sich letztendlich auch noch vor Gericht rechtfertigen. So einen Rosenkrieg wünscht sich keine junge Mutter. Doch die 29-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf und glaubt noch immer an die wahre Liebe. Die Mutter der kleinen Snow Elanie wagt sich deshalb wieder ins TV und versucht nochmal ihr Glück in einer Datingshow. Bislang waren noch keine Details zur Show bekannt. Nun aber steht jetzt endlich das Startdatum fest.

Wie der Sender RTL nun verkündete, wird die Liebesreise der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht schon ziemlich bald zu sehen sein: „Make Love, Fake Love“ startet ab 29. Dezember in Doppelfolgen bei RTL+. Angekündigt sind insgesamt zwölf Folgen.

Das ist das Konzept der Show

Die Influencerin wird in dem Format mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca ziehen, um ihren Traummann zu finden. Bis dahin klingt alles noch sehr nach „Die Bachelorette“. Doch die Sache hat natürlich einen Haken: Nicht alle Männer in der Villa sind Singles. Tatsächlich sind manche von ihnen vergeben und spielen den Single-Status nur vor, um die Siegprämie von 50.000 Euro abzusahnen. Drama ist also durchaus vorprogrammiert. Zudem ist Yeliz Koc „ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt“, so Yeliz im Gespräch mit RTL. Die Mutter der kleinen Snow Elanie muss also herausfinden, wer ehrlich zu ihr ist und wer nicht. Sicher nicht ganz leicht. In ihrer Instagram-Story teaste Yeliz bereits: „Ich kann euch nur eins sagen. Es wird krass!“

Übrigens wird Moderatorin Janin Ullmann der 29-Jährigen bei dem ganzen Spektakel zur Seite stehen. Auch sie freut sich über das neue Format und schreibt in ihrer Insta-Story: „Dass ich jetzt eine eigene Datingshow moderieren darf, ist für mich ein absolutes Highlight. Und ich kann euch versprechen: Es wird wild!“, so Janin. Wir sind gespannt! Nicht mehr lange, dann können wir Yeliz bei der Suche nach ihrem Mr. Right begleiten. Wir stellen schon mal den Prosecco kalt! 😉