Netflix hat das Datum für die vierte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ verkündet. Und Penn Badgley-Fans können sich freuen: Denn die neuen Folgen starten früher als erwartet.

Die vierte Staffel von „You“ rückt endlich näher.

Startdatum der vierten Staffel von „You“ ist da

Wer seit der ersten Folge mitfiebert und sämtliche Staffeln in wenigen Tagen gebingt hat, wartet wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf die neue Season von „You – Du wirst mich lieben“. Kein Wunder, immerhin endete die dritte Staffel mit einem ordentlichen Cliffhanger. Doch lange stand gar nicht fest, ob es überhaupt eine weitere Staffel geben wird. Seit einigen Monaten ist es aber offiziell: Die Netflix-Serie kehrt 2023 mit einer vierten Staffel zum Streamingdienst zurück.

Aber nicht nur das: Die vierte Staffel hat auch Überlänge. Denn Netflix splittet die vierte Staffel von “You” so wie “Stranger Things” im Sommer 2022 in zwei Teile. Zückt also euren Stift und markiert euch die zwei folgenden Dates fett im Kalender. Ab dem 9. Februar 2023 wird Killer Joe in den ersten fünf Folgen wieder sein Unwesen treiben. Die weiteren fünf Folgen werden dann ab dem 9. März 2023 unter den Netflix-Neuheiten zum Abruf bereitstehen. Das gab der Streamingdienst via Social Media bekannt.

Damit kommen die neuen Folgen tatsächlich früher als gedacht. Ursprünglich hieß es nämlich, Staffel vier startet im März 2023, dann war vom 10. Februar die Rede. Besonderes ungeduldige Fans haben also allen Grund zur Freude.

Das wissen wir bereits über den Inhalt der neuen Season

Irgendwie überrascht uns “You” wieder und wieder. Dem Staffelfinale von Staffel 3 nach zu urteilen, hätten wir unseren Lieblings-Psychopathen Joe, gespielt von Penn Badgley, nämlich eigentlich in der Stadt der Liebe erwartet; denn am Ende der dritten Staffel hat er es sich gerade in Paris gemütlich gemacht, nachdem er seine neue Flamme Marienne, gespielt von Tati Gabrielle, dorthin verfolgt hat. Doch Netflix hat eine echte Überraschung auf Lager, die wir wohl alle nicht erwartet haben. Denn anstatt nach Paris, „entführen“ uns die neuen Folgen (oder wohl eher Joe ;)) in eine ganz andere Stadt: „London’s Calling“, schreibt Netflix zu einem neuen Teaser zur vierten Staffel.

In der neuen Staffel erfindet sich Joe also einmal mehr ganz neu. Denn nachdem aus dem freundlichen Bibliothekar ein fancy Supermarkt-Mitarbeiter und dann ein Vorstadt-Vater wurde, gönnt sich der Serienmörder jetzt ein Upgrade auf der Karriereleiter. So macht er laut Netflix nun als Professor Jonathan Moore London unsicher. Wenn man bedenkt, wie viel Wissen und Literaturkenntnisse er in den vergangenen Staffeln preisgegeben hat, war dieser Schritt wohl nur eine Frage der Zeit. Ein Rätsel bleibt im neuen Teaser aber ungelöst: Warum denn eigentlich Großbritannien?

Was genau in dorthin verschlagen hat, erfahren wir dann wohl erst Anfang Februar. Die wichtigste Frage lautet aber noch: Kann er vielleicht dank Location-Wechsel sein Suchtverhalten endlich in den Griff bekommen? Wir sind gespannt!