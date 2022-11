Es gibt News aus der Streamingwelt! Die vierte Staffel von „Too Hot to Handle“ steht schon in den Startlöchern und wir können es kaum erwarten, bis die zehn Singles auf Lana, den sprechenden Kegel treffen.

Nur so viel: die neuen Folgen heizen uns in der Weihnachtszeit so richtig ein …

Staffelstart von „Too Hot to Handle“ steht fest

Jedes Jahr aufs Neue werden zehn heiße Singles unter einem unkreativen Vorwand auf eine Trauminsel gelockt. Und jedes Jahr aufs Neue fallen sie auf die Lüge der Produzent:innen herein, sie würden an einer brandneuen Datingshow teilnehmen, nur um dann herauszufinden, dass sie in den nächsten Wochen genau das Gegenteil erwartet: eine absolute Flaute im Bett und auch sonst überall. Tja, das ist eben das Prinzip von „Too Hot to Handel“ (bzw. „Finger Weg!“), das sich bereits durch drei Staffeln zieht.

Jetzt ist Teil vier der beliebten Netflix-Show an der Reihe! Das Startdatum für die neuen Folgen rückt immer näher, denn am 7. Dezember geht’s los. Also markiert euch den Tag schon mal rot im Kalender, denn spätestens ab da wird die Vorweihnachtszeit so richtig heiß!

Neuer Moderator führt durch Folgen

Die Singles werden dieses Mal im Glauben gelassen, dass sie an einer Datingshow mit dem Namen „Wild Love“ teilnehmen. Laut Beschreibung müssen sie „die Kraft des Adrenalins nutzen, um sich härter und intensiver als je zuvor zu verlieben“. Bis das nervenaufreibende Signal ertönt, den Kegel Lana immer von sich gibt, bevor sie sämtliche Geheimnisse der Teilnehmer:innen schonungslos aufdeckt und es allen die Sprache verschlägt.

Moderiert wird die neue Staffel von Schauspieler Mario Lopez, bekannt aus „California High School“, „Pacific Blue“ und „Nip/Tuck“. Doch wie wir alle wissen, ist eigentlich Lana der Star der Show …

Das sind die Kandidatin:innen

Wer sich schon vorab mit den neuen Kandidat:innen vertraut machen möchte, here you go! Hier findet ihr alle zehn Singles, die bereit sind, sich zu verlieben.

Brittan

Alter: 22

Herkunft: Hawaii, USA

Beruf: Model

Brittan beschreibt sich selbst als wahrer Sonnenschein. Männer können ihr außerdem nichts vormachen, denn sie glaubt, sie ALLE durchschaut zu haben. Ihr selbstbewusstes Ziel: Sie ist sich absolut sicher, dass sie in dem „Retreat“ genau das bekommt, was sie will.

Creed

Alter: 24

Herkunft: Perth, Australien

Beruf: Unternehmer

Creed ist es gewohnt, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind, sobald er einen Raum betritt. Im Dating-Game ist er stark vertreten – so kam es auch, dass er nicht nur eine junge Frau einfach geghostet hat, sobald er das Interesse an ihr verliert. Wie er das in der Show wohl handeln wird?

Dominique

Alter: 23

Herkunft: Colorado, USA

Beruf: Studentin

Eigentlich studiert Dominique Informatik, hat aber auch eine große Leidenschaft für das Legen von Tarot-Karten. Und zwischendrin manifestiert sie auch ihren nächsten Love-Interest. Ob sie im Retreat fündig wird?

James

Alter: 23

Herkunft: Hawaii, USA

Beruf: Student

Der leidenschaftliche Basketballspieler ist auf jeder Party vertreten. Immerhin eilt ihm ein Ruf voraus, dem er nun mal gerecht werden muss. Wird sich der Hobbysportler in der Show auch an die Regeln halten, die Lana der Kegel aufstellt?

Jawahir

Alter: 22

Herkunft: Amsterdam, Holland

Beruf: Model

Jawahir kann es kaum erwarten, das Retreat im Sturm zu erobern. Da sie bisher erst eine Beziehung hatte, ist sie es nicht gewohnt, von irgendjemandem eingeschränkt zu werden. Kann Lana ihr beibringen, offen für die Liebe zu sein, oder werden die Jungs zu verlockend sein?

Kayla

Alter: 22

Herkunft: Los Angeles, USA

Beruf: Model

Eines ist sicher: Wenn sich Kayla etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bekommt sie es auch – komme, was wolle! Daher scheut sie sich auch nicht, jemandem in der Show den Typen auszuspannen, wenn er ihr gefällt. Ob das die richtige Taktik ist … ?

Nick

Alter: 28

Herkunft: Michigan, USA

Beruf: Künstler

Spiritualität ist das, was Nick ausmacht. Er liebt es, quer über den Kontinent zu reisen und hinterlässt dabei auch überall seine Spuren … bzw. Höschen. Denn es kommt nur sehr selten vor, dass Nick ein Land verlässt, ohne dabei mindestens eine Verflossene zu hinterlassen.

Nigel

Alter: 29

Herkunft: New Jersey, USA

Beruf: Unternehmer und Model

Als waschechter Businessmann weiß Nigel ganz genau, was er sagen muss, um reihenweise Frauen um den Finger zu wickeln. Ob er sich diese Strategie auch in dieser Datingshow zunutze macht? Mit Sicherheit. Nur wird er damit nicht der Einzige sein.

Seb

Alter: 24

Herkunft: Glasgow, Großbritannien

Beruf: Rennfahrer

Allein schon wegen seines außergewöhnlichen Berufes hat Seb das Potenzial der absolute Star der Show zu werden. Schließlich ist mit Sicherheit eine erfrischende Abwechslung für die anderen, auf jemanden zu treffen, der weder Model noch Influencer ist.

Sophie

Alter: 22

Herkunft: Brighton, Großbritannien

Beruf: Event Managerin

„Too Hot to Handle“ wäre nicht dasselbe, wenn nicht mindestens eine Person aus Großbritannien mit dabei wäre und alle anderen mit ihrem charmanten Akzent beeindrucken würde. Doch Sophie könnte eine harte Nuss zu knacken sein, denn ihre Ansprüche befinden sich in unermesslicher Höhe.