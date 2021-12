Jahre gehen ins Land und die Karriere nimmt immer mehr an Fahrt auf. Kein Wunder, dass das nicht spurlos an diesen Stars vorbeigegangen ist. Zusammen mit talentierten Stylisten und Designern wurde selbstverständlich immer wieder am All-Around-Look getüftelt. Aber nicht nur das, auch die persönliche Entwicklung der Stars macht sich in ihren neuen Looks bemerkbar.

Wie sich die Stars im Laufe der letzten Jahre verändert haben, zeigen wir euch hier.

So sahen die Stars zum Beginn ihrer Karriere aus – und so kennen wir sie jetzt

Beim ein oder anderen Star werdet ihr auf jeden Fall Augen machen.

1. Justin Bieber

Angefangen hatte alles mit seinen Cover-Videos auf YouTube. Bis er dann schließlich im Jahr 2008 entdeckt wurde und einen Plattenvertrag bekam. So sah der süße 17-jährige Justin noch vor zehn Jahren aus.

Bild: Ian Gavan / Getty Images Entertainment

Inzwischen ist er mit Hailey Bieber verheiratet und räumt einen Preis nach dem anderen ab und das bei so ziemlich allen Musik-Preisverleihungen.

2. Kendall Jenner

Groß geworden ist das Model in der Reality-Show „Keeping Up With The Kardashians“. Damals war sie noch ein Teenager, heute ist sie zu einem international gefeierten Model geworden.

Bild: Jason Merritt / Getty Images Entertainment

Kendall Jenner ist eines der meist gebuchtesten Supermodels auf der Welt. Sie läuft über die berühmtesten Laufstege in New York, Paris und Mailand.

3. Demi Lovato

Mit der Rolle als Mitchie Torres im Film Camp Rock begann Demis Karriere bei Disney. Damit gelang dem Star im Jahr 2008 der Durchbruch- zumindest bei uns Millennials 😉

Bild: Scott Gries / Getty Images Entertainment

Im Laufe der Zeit hatte sich die 29-Jährige selbst verloren und rutschte in die Drogenabhängigkeit. Doch inzwischen ist sie clean und steht voll und ganz zu sich selbst. Auf Demi!

4. Julia Roberts

Sie spielt die Hauptrolle in unzähligen unserer Lieblingsschnulzen. Angefangen von „Notting Hill“ bis hin zu „Pretty Woman“, „Die Braut, die sich nicht traut“und „Eat, Pray, Love“ – wir haben sie doch alle gesehen und Julia Roberts darin vergöttert.

Bild: George De Sota / Getty Images

Auf ihrem Instagram-Kanal nutzt die 54-Jährige ihre Reichweite nun für wichtige politische und gesellschaftliche Messages.

5. Chiara Ferragni

Die berühmteste Fashion-Bloggerin der Welt musste ja auch irgendwo einmal anfangen. Wie ihre Anfänge in der Fashionwelt waren und welche Steine damals in ihren Weg gelegt wurden, erzählt die Bloggerin in ihrer Dokumentation auf Amazon Prime.

Bild: DELBO ANDREA / Shutterstock.com

Sie ließ sich vom verfahrenen Fashion-Universum nicht aufhalten. Denn mittlerweile hat die Fashion-Influencerin sogar ein eigenes Label und veröffentlichte vor kurzem in Zusammenarbeit mit Amazon Prime die Reality-Show „The Ferragnez“.

6. Eminem

In den 2000ern trug Eminem seine platinblonden Haare noch voller Stolz. Seine damaligen Hits finden wir auch heute noch in unseren Playlists. Da kommt nämlich so richtig Nostalgie auf.

Bild: Kevin Winter / Getty Images

Doch mittlerweile hat sich der Rapper von seiner blonden Haarpracht verabschiedet und posiert mit dunklem Bart vor seinem neuen Fast-Food-Restaurant „Moms Spaghetti“. Inspiriert von seinem Hit „Lose Yourself“.

7. Avril Lavigne

Wenn wir schon bei Musikern der 2000ern sind, dann machen wir gleich weiter mit Pop-Punk-Ikone Avril Lavigne. Denn Hand aufs Herz, wir hören doch alle hin und wieder „Sk8er Boi“ und erinnern uns an unsere jüngeren Tage.

Bild: Robert Mora / Getty Images Entertainment

Doch die Sängerin ist kaum gealtert! Müssen wohl die guten Gene sein! 😀 Vor 20 Jahren wurde das obere Foto geschossen – kein Wunder, dass es die ein oder andere Verschwörungstheorie über die wahre Identität von Avril Lavigne gibt.

8. Sarah Jessica Parker

Anlässlich des „Sex and the City“-Reboots mussten wir uns einfach auch SJPs Entwicklung ansehen. Die erste Staffel der ikonischen Serie startete damals 1998 und damit auch ihre Karriere.

Bild: Getty Images

Mehr als 20 Jahre später stehen die Freundinnen nun wieder vor der Kamera und zeigen, wie ihr Leben mit Mitte 50 aussieht. Und ganz ehrlich, wir finden es toll, wie SJP und Co. zu ihrem Alter stehen und ihren Stil auch 20 Jahre später nicht verloren haben.