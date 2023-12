Sie sind das ganze Jahr über für uns da, wissen über all unsere Geheimnisse Bescheid und haben immer einen guten Rat parat: unsere BFFs! Höchste Zeit also, um mal richtig „Danke“ zu sagen. Wir haben ein paar Ideen für die perfekten Weihnachtsgeschenke, über die sich unsere Freundinnen bestimmt freuen werden.

Lasst euch gerne inspirieren!

1. Räucherset mit Kristallen von Heymindful

Ab dem 25. Dezember starten die 12 Rauhnächte. Eine Zeit, die sich perfekt dazu eignet, um sein Zuhause zu räuchern und sämtliche ungewollte Energien des vergangenen Jahres loszuwerden und dafür neue Kräfte für die kommenden 12 Monate zu sammeln. Wenn ihr gemeinsam mit eurer BFF einige Räucher Rituale durchführen wollt, seht euch doch mal die Produkte von Heymindful an. Dort gibt es etwa das „Rauhnächte Set“, bestehend aus Palo Santo Holz sowie energievollen Kristallen. Erhältlich online, für 22 Euro.

2. Fotobuch von Once Upon

Ein ganzes Jahr voller wunderbarer Erinnerungen mit der BFF eignet sich doch perfekt, um auch im Folgejahr noch davon zu zehren, in dem man einige Momentaufnahmen verewigt. Zum Beispiel mit den Fotobüchern von Once Upon. Eurer Kreativität sind seine Grenzen gesetzt! Das Buch mit Hardcover gibt’s ab 34 Euro online zu bestellen.

3. Haarklammer von Mango

Wir trauen uns zu wetten, dass ihr bereits die eine oder andere Haarklammer eurer BFF daheim hortet. Weihnachten ist die ideale Gelegenheit, um ihr Haarklammern-Depot wieder aufzufüllen. Wie wäre es etwa mit dem stylischen Haar-Accessoire von Mango, das in Kollaboration mit Stilikone Jen Ceballos entstanden ist? Zu kaufen im Store oder online, um 22,99 Euro.

4. Glitzer Tights von Saint Sass

It’s Sparkle-Season! Damit eure BFF für die nächste Christmas- oder Silvester-Party gerüstet ist, könnt ihr sie mit passenden Strumpfhosen ausstatten. Saint Sass hat in diesem Jahr unter anderem besonders hübsche GlitzerTights im Angebot. Erhältlich online, um 29,90 Euro.

5. Geschenkbox des European Ayurveda Resort Sonnhof

Was wir jedes Mal denken, wenn wir Zeit mit unseren BFFs verbringen, aber einfach viel zu selten sagen: „Du bist wunderschön!“. Wie gut, dass es Weihnachtsgeschenke gibt, die das für uns erledigen. Etwa die Geschenkbox „Selfcare“ des European Ayurveda Resort Sonnhof. Darin enthalten: Räucherwerk, Selbstlieberituale, eine Duftkerze, ein Aura-Spray, ein Gesichtsöl sowie ein „Ich bin wunderschön“-Tee. Ihr könnt die Sets online, für 59,90 Euro bestellen.

6. Zodiac-Schmuck von Pukka Berlin

Hand aufs Herz: Wie oft sind Sternzeichen Thema zwischen euch und eurer BFF? Wenn das etwa einmal täglich der Fall ist, dann freut sie sich doch bestimmt über eine hübsche und fair produzierte Kette, die das Symbol ihres Zodiac Signs trägt. Bei Pukka Berlin findet ihr eine große Auswahl an Halsketten und anderem Schmuck. Erhältlich online, ab 185 Euro.

7. Geschenkset von Lush

Mädelsabend, Home Spa oder doch etwas Me-Time? Wofür auch immer sich eure BFF entscheidet, ihr könnt sie darin unterstützen und für tolle Verwöhn-Momente sorgen. Zum Beispiel mit dem super cuten Geschenkset „Christmas Bliss“ von Lush. Mit zwei beruhigenden Produkten sowie drei der absoluten Bestseller-Reihe „Snow Fairy“. Zu kaufen im Store oder im Onlineshop, um 48,95 Euro.

8. Raumduft aus der Sellerie

Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk für seine BFF ist, der sollte dem Concept-Store „Sellerie“ im 7. Bezirk in Wien mal einen Besuch abstatten. Dort verstecken sich unzählige Schätze, etwa hübsche Raumdüfte, benannt nach den kultigsten Orten in Wien. Erhältlich im Store oder online, für 59 Euro.

9. Marmeladen von Staud’s

Limited Editions? Lieben wir! Vor allem dann, wenn wir damit unsere BFFs überraschen können. Zum Beispiel mit den streng limitierten neuen Fruchtaufstrich-Sorten der Wiener Traditionsmarke Staud’s. Zum Kosten stehen Kürbis & Orange, Quitte, Quitten Gelee, Mispel und Sanddorn zur Verfügung. Zu kaufen im Handel und online, um je 6,90 Euro.

10. Gewürzstreuer von Lars Nysom

Um schon mal den einen oder anderen gemeinsamen Kochabend auszumachen, könnt ihr eure BFFs gleich mit passenden Utensilien beschenken. Etwa mit dem stylischen Gewürzstreuer-Set von Lars Nysom. Erhältlich im ausgewählten Fachhandel und online, für 25 Euro.