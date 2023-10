Es liegt Streit in der Luft. Denn manche Menschen sind derzeit ständig genervt. Das kann auch an dem Sternzeichen liegen.

Denn besonders drei Tierkreiszeichen suchen derzeit scheinbar dauerhaft nach Streit.

Fische

Aus irgendeinem Grund fühlen sich die Fische derzeit ein bisschen unausgeglichen. Ein Gefühl, dass das Wasserzeichen eigentlich gar nicht kennt und dementsprechend auch absolut nicht mag. Sie suchen deshalb nach einer Lösung des Problems, das sie unterbewusst beschäftigt – und geraten dadurch auch in die ein oder andere hitzige Diskussion. Denn sie sind sich nicht ganz sicher, ob das Unwohlsein von innen kommt; oder doch eine ganz bestimmte Person für das dauerhafte Ärgern sorgt.

Steinböcke

Wenn es eine Sache gibt, die die Steinböcke reizt, dann ist das Stress! Ganz besonders, wenn es um das eigene Liebesleben geht. Denn wenn der sprichwörtliche Haussegen auch nur ein bisschen schief hängt, geraten die Steinböcke komplett aus den Fugen. Und in den vergangenen Wochen erlebten sie davon jede Menge. Für das Sternzeichen sorgt dieser konstante Stress und Druck für eine innere Unruhe, die sie einfach rauslassen müssen. Und zwar nicht nur bei der betroffenen Partnerin beziehungsweise dem betroffenen Partner. Auf andere kann das schnell so wirken, als würden die Steinböcke nach Streit suchen. Dabei sehnen sie sich einfach nur nach einer liebevollen Beziehung und Ruhe.

Jungfrauen

Eigentlich sind die Jungfrauen keine Fans von Streit und Zickereien. Doch aus irgendeinem Grund finden sie sich derzeit ständig in derartigen Diskussionsrunden wieder und verstehen danach nicht, wie simple Gespräche so schnell eskalieren können. Dahinter steckt aber ein ganz einfacher Fakt: die Jungfrauen sind derzeit besonders sensibel und lassen sich schon von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen. Ein falsches Emoji in der Textnachricht und schon sind die Jungfrauen kurz vor dem Explodieren; das führt besonders schnell zum Streit.