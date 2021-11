Damit es nicht wie so oft beim Smalltalk und flüchtigen Bekanntschaft bleibt, sondern sich echte Freundschaft entwickelt, brauchen wir einen langen Atem, Adrenalin und Wertschätzung. Das trifft auch auf Beziehungen zu!

Es ist wichtig, Freundschaften zu pflegen und sich Zeit für Menschen zu nehmen, die uns etwas bedeuten. Wie wir das genau anstellen, könnt ihr hier lesen!

1. No risk, no Bindung

Im Regen tanzen, Achterbahn fahren, hoch hinausklettern. Geschichten, die wir mit unseren Freundinnen erlebt haben, die wir uns noch lange, nachdem sie passiert sind, erzählen, sind die Geschichten, die uns wirklich zusammenschweißen. Warum? Weil, das Momente sind, in denen wir etwas Aufregendes oder Riskantes machen und unser Körper Adrenalin ausschüttet. Das Hormon sorgt nämlich dafür, dass wir Anziehung für unser Gegenüber empfinden. Wollt ihr also eine Freundschaft oder emotionale Bindung zu jemandem aufbauen, sorgt dafür, dass ihr aufregende Momente gemeinsam erlebt.

2. Beste Freundschaft braucht keine Filter

Bei unserer BFF brauchen wir keinen Filter im Hirn, der all den Blödsinn aussortiert, bevor wir den Mund aufmachen. Es fühlt sich so gut, an richtig guten Freunden alles erzählen zu können, weil wir wissen, dass sie uns lieb haben so wie wir sind. Damit eine tiefe Verbindung zu einem Menschen entstehen kann, müssen wir also dafür sorgen, dass unser Gesprächspartner sein wahres Selbst in unserer Gegenwart sein kann – und auch wir selbst sollten ehrlich und authentisch sein!

3. Zuhören, Interesse zeigen und wertschätzen

Wir schätzen Personen, die uns schätzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen, mit denen wir Freundschaften pflegen, auch sagen, wie sehr wir uns freuen sie zu sehen. Dem Gegenüber Fragen zu stellen zeigt Interesse. Einer Person zuzuhören, als würde der Weltfrieden davon abhängen, ist ebenso wichtig, denn so zeigen wir, dass sie gehört wird. Daraus sind wahre Freundschaften gemacht!

4. Öfters mal melden führt zur Freundschaft

Wir sagen zwar am Ende eines Treffens, dass wir uns auf jeden Fall wieder sehen möchten, aber in Wirklichkeit melden wir uns nicht mehr. Warum das so ist? Wir haben keine Ahnung! Eine innige Freundschaft kann nur entstehen, wenn wir uns regelmäßig sehen und zeigen, dass wir füreinander da sind. Vor allem am Beginn brauchen wir Erlebnisse, die zusammenschweißen, um den Grundbaustein für die Freundschaft zu legen.